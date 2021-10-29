7 признаков того, что вы плохая любовница

Хорошая новость: секс — это в равной степени и умение, и врожденный талант. Поэтому любые промахи в постели можно исправить. Однако как понять, что проблемы в этой сфере у вас есть? WMJ.ru делится признаками того, что в качестве любовницы вы не слишком хороши.

1. Самое очевидное — партнер отказывается от повторной близости.

Конечно, речь не идет о единичном случае или сложных взаимоотношениях. Но если вы несколько раз столкнулись с нежеланием партнера снова испытать с вами близость, то есть повод задуматься.

2. Один и тот же сценарий.

Даже самая горячая рутина в конце концов надоедает. Для улучшения своей сексуальной жизни вам стоит быть более открытой к разнообразию.

3. Вы стремитесь быстрее закончить.

Бег на финишную прямую — это не самое чувственное приключение. В большинстве случаев парни хотят девушку, которая не торопится насладиться их телом, а не ту, которая через 2 минуты начинает спрашивать, кончил ли он уже или нет.

4. Вы эгоистичны в постели, думаете только о собственном удовольствии.

Уделите больше внимания своему партнеру, узнайте, что ему нравится и что он хочет попробовать, а еще не бойтесь проявлять инициативу.

5. Вам стыдно быть сексуальной.

К сожалению, воспитание в строгой семье или личные психологические проблемы нередко приводят к подобным чувствам. Однако никто не хочет быть с партнером, который плачет после близости или ведет себя так, будто секс — это что-то ужасное. Впрочем, нездоровое отношение к интиму можно преодолеть с помощью нескольких приемов у психолога или сексолога.

6. Неловкость после секса.

Не расстраивайтесь, у каждого такое хоть раз было: слышны пружины кровати, фальшивые стоны, ощущение механичности и неестественности. Если после близости вы чувствуете себя неловко, то и ваш партнер, вероятно, испытывает те же эмоции. Подумайте, как сделать так, чтобы в будущем вам обоим было спокойнее.

7. Возможно, вы просто не любите секс.