Обречен ли брак, если один супруг годится другому во внуки

Союзы с большой разницей в возрасте нередки — разбираемся, смотреть ли таким людям в будущее с оптимизмом.

Психолог-сексолог Алия Королева в интервью «Пятому каналу» поделилась уверенностью: причин у союзов, где один партнер младше другого на 50 и более лет и годится ему во внуки, может быть только две: финансы и детские комплексы.

«Если партнер-мужчина более обеспечен и имеет высокий социальный статус, то с ним молодая девушка будет чувствовать себя в безопасности: в случае рождения детей состоятельный муж сможет не только воспитать правильно, но и максимально обеспечить свое потомство», — приводит эксперт в пример девушек, которые младше своих мужей.

Кроме того, такой причиной могут стать комплекс Электры или Эдипов комплекс — неосознанное влечение к своему родителю, связанное с нехваткой родительской фигуры в детстве.

Как правило, молодые женщины выбирают более старших партнеров, чтобы мужчина для нее был не только партнером по жизни или сексуальным партнером, а выступил бы еще и в роли отца, то есть проявлял заботу и внимание, стал наставником и покровителем,

— подчеркнула сексолог Алия Королева.

У пожилого мужчины, напоминает Королева, часто бывает снижена сексуальная функция, и секс в таких отношениях уходит на задний план. При этом, подчеркивает психолог, союз вовсе не обречен, если старший партнер чувствует себя прекрасно и более молодо, а младший компенсирует недополученную потребность в заботе.

«Возможно ли счастливое продолжение семьи? — Да, благодаря денежному статусу мужчины и молодости женщины может получиться отличное потомство, и следующее поколение может неплохо жить», — резюмирует сексолог.