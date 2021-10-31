Что на самом деле волнует мужчину в постели

Как известно, для счастливого союза очень важна страсть между партнерами. Если отсутствует гармония в интимной жизни, отношения оказываются под угрозой. Однако женщины порой бывают так зациклены на своем внешнем виде и прочих факторах, что не позволяет им в полной мере наслаждаться процессом.

Что касается мужчин, во время сексуального контакта они нацелены на результат, то есть стремятся доставить удовольствие как себе, так и своей партнерше. Тем не менее, заметив целлюлит на ягодицах, представители сильного пола не придают этому особого внимания в отличие от женщин, поскольку для них важны личные ощущения и наслаждение женщины.

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Конечно, партнеры не обращают внимания на те нюансы, которые беспокоят представительниц прекрасного пола. В связи с этим не стоит волноваться, например, из-за несовершенств фигуры. Но все же есть несколько моментов, которым они придают наибольшее значение.

Лицо

В первую очередь мужчины обращают внимание на эмоции, которые проявляют женщины во время полового акта. Они наслаждаются процессом, если видят настоящее блаженство своей партнерши во время страсти. В этот момент мужчины не замечают целлюлит на теле избранницы, ее округлый живот, лишние сантиметры на талии. Им важно понимать, что все делают правильно и девушка довольна процессом.

Ощущения

Во время занятий любовью важно ярко выражать свои эмоции. Стоны, изгибы тела, ласки и шепот говорят партнеру, что он на правильном пути. Своеобразная «обратная связь» придает мужчине уверенности и еще больше возбуждает его. А если вы молчите или не проявляете свои чувства, это может оттолкнуть партнера и он задумается о продолжении сексуальных отношений.

Запах

На аромат, который несет на себе женщина, мужчина обращает внимание еще до того, как посмотрит в ее глаза. А естественный запах женщины считается настоящим афродизиаком и значительно увеличивает притяжение в паре. При этом удачно подобранный парфюм еще больше разожжет в партнере страсть, однако главное — не переборщить с ароматическими эффектами и не оттолкнуть его.

Кожа

Избранники любят не только видеть свою прекрасную даму, но и чувствовать ее. Им нравится прикасаться к ее нежной и мягкой коже, трогать и гладить. Ввиду этого прикосновения и объятия приятны не только женщинам, для сильного пола также важно проявление нежности.

Комплексы

Как и женщины, мужчины комплексуют по поводу своих изъянов. Если избранница обратила внимание на его недостатки, вроде несовершенств кожи, они начинают комплексовать. Тогда необходимо показать, что партнер идеален для вас, а прыщи или шрамы совершенно не имеют никакого значения.

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