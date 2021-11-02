5 неявных причин, по которым мужчины бросают женщин

«Между нами все кончено», — сказал он безразличным тоном. Ушел к другой или просто сбежал? Почему он это сделал? Ведь еще вчера все было нормально… Дело в нем или во мне? Этими вопросами задаются многие женщины после расставания с партнером. Однако в чем же истинная причина вашего разрыва?

Фото: Кадр из фильма «Как отделаться от парня за десять дней» Кадр из фильма «Как отделаться от парня за десять дней»

Расставание всегда трагедия, особенно если женщина не понимает его причин. Одно дело, если отношения развалились после ссоры, на фоне постоянных конфликтов и обоюдных претензий. Или, например, из-за измены. Но нередко мужчины уходят, казалось бы, просто так. Возникает резонный вопрос: «Почему?». Разберем 5 частых неочевидных причин, по которым мужчины уходят даже от самых замечательных хозяек, умниц и красавиц.

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Мария Самарина

Эксперт по работе с подсознанием, блогер

1. Нелюбовь к себе

Мужчина не сможет вас по-настоящему полюбить, если вы сами себя не любите. Низкая самооценка, зависимость от мнения посторонних, неумение говорить «нет» — лишь несколько признаков нелюбви к себе. Но вы ведь и сами прекрасно осознаете, любите вы себя или нет, верно? Просто держите в голове: мужчина относится к вам так же, как вы относитесь к себе.

2. Страх быть брошенной

Если бы желания сбывались так же легко, как и страхи, жизнь была бы куда веселее. Но увы, страхи имеют огромную силу. «А вдруг он меня не любит?», «Что я буду делать, если он уйдет?», «Я умру в одиночестве!» — эти страхи обязательно проявят себя в реальности. Мужчина ощущает их на энергетическом уровне. Вот только влияют они на него с точностью до наоборот — в ответ на страх «только не уходи» мужчина торопливо собирает чемоданы.

3. Внутреннее убеждение, что все мужчины — ко…

С точки зрения осознанности любая ситуация в жизни — отражение наших установок. Когда у женщины в голове сидит убеждение, что мужчины не умеют любить, что они полигамны и т. д., реальность начинает послушно под них подстраиваться. То есть сначала вы годами крутите в голове одну и ту же пластинку «Все мужчины — ко…», а затем с удивлением восклицаете «Да как он мог уйти?! Я так и знала!»

4. Перебор мужской энергии

Отношения — это баланс мужской и женской энергии. Если в паре происходит перекос энергий — например, женщина становится источником мужской силы, то партнер перестает воспринимать ее как женщину. Он переходит в режим соперничества. Все это может быть лишь на уровне вибраций. Но рано или поздно мужчина, который не хочет терять свои позиции в паре, просто уйдет.

5. Состояние «Мне плохо, я несчастная...»