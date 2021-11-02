5 неявных причин, по которым мужчины бросают женщин

«Между нами все кончено», — сказал он безразличным тоном. Ушел к другой или просто сбежал? Почему он это сделал? Ведь еще вчера все было нормально… Дело в нем или во мне? Этими вопросами задаются многие женщины после расставания с партнером. Однако в чем же истинная причина вашего разрыва?
Расставание всегда трагедия, особенно если женщина не понимает его причин. Одно дело, если отношения развалились после ссоры, на фоне постоянных конфликтов и обоюдных претензий. Или, например, из-за измены. Но нередко мужчины уходят, казалось бы, просто так. Возникает резонный вопрос: «Почему?». Разберем 5 частых неочевидных причин, по которым мужчины уходят даже от самых замечательных хозяек, умниц и красавиц.
Мария Самарина
Эксперт по работе с подсознанием, блогер
Мужчина не сможет вас по-настоящему полюбить, если вы сами себя не любите. Низкая самооценка, зависимость от мнения посторонних, неумение говорить «нет» — лишь несколько признаков нелюбви к себе. Но вы ведь и сами прекрасно осознаете, любите вы себя или нет, верно? Просто держите в голове: мужчина относится к вам так же, как вы относитесь к себе.
Если бы желания сбывались так же легко, как и страхи, жизнь была бы куда веселее. Но увы, страхи имеют огромную силу. «А вдруг он меня не любит?», «Что я буду делать, если он уйдет?», «Я умру в одиночестве!» — эти страхи обязательно проявят себя в реальности. Мужчина ощущает их на энергетическом уровне. Вот только влияют они на него с точностью до наоборот — в ответ на страх «только не уходи» мужчина торопливо собирает чемоданы.
С точки зрения осознанности любая ситуация в жизни — отражение наших установок. Когда у женщины в голове сидит убеждение, что мужчины не умеют любить, что они полигамны и т. д., реальность начинает послушно под них подстраиваться. То есть сначала вы годами крутите в голове одну и ту же пластинку «Все мужчины — ко…», а затем с удивлением восклицаете «Да как он мог уйти?! Я так и знала!»
Отношения — это баланс мужской и женской энергии. Если в паре происходит перекос энергий — например, женщина становится источником мужской силы, то партнер перестает воспринимать ее как женщину. Он переходит в режим соперничества. Все это может быть лишь на уровне вибраций. Но рано или поздно мужчина, который не хочет терять свои позиции в паре, просто уйдет.
Да, в нашем обществе принято жаловаться на жизнь и страдать: «все плохо», «денег нет», «меня никто не ценит»... Но состояние «страдалицы» — красный свет для мужчины. Его задача — сделать свою женщину счастливой. Но если он будет постоянно принимать от нее негативные сигналы, то вскоре решит, что не справляется, и уйдет.