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Психолог объяснила, как мышление может сделать человека богаче

Letidor.ruиещё 1
6 часов назад

Все хотели бы зарабатывать много денег, однако далеко не каждый знает, что усердная работа — далеко не единственное условие для богатства. Вряд ли кто-то будет отрицать, что психологические установки влияют в том числе и на финансовую сферу жизни. Психолог Ксения Аверс рассказала, какое мышление поможет привлечь богатство. Подробнее об этом читайте в нашей новости. Специалист пояснила, что часто детям говорят: «Деньги не падают с неба». Это утверждение формирует у ребенка негативную установку в отношении финансов, он начинает думать, что денег всегда будет недостаточно. «Нужно поверить, что вы достойны денег. Нас постоянно критикуют, что способствует формированию низкой самооценки. Если правильно определить свои способности и развивать их, можно будет задуматься о собственном бизнесе, который сделает вас ближе на пути к богатству», — поделилась Аверс в беседе с «Вечерней Москвой». Также психолог призвала не завидовать людям с достатком, а радоваться за них. Вместо негативных эмоций стоит принять мысль о том, что состоятельные люди много работали и заслужили шанс прожить жизнь так, как они хотят. Кроме того, важно признаться самим себе в любви к деньгам. Аверс не видит в этом ничего предосудительного, ведь большее количество денег способно открыть больше возможностей и сделать жизнь лучше, что вполне резонно вызывает радость. Ранее «Летидор» писал , что психолог объяснила, как научить ребенка грамотно тратить деньги. Фото: Depositphotos

Психолог объяснила, как мышление может сделать человека богаче
Фото: Letidor.ruLetidor.ru
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