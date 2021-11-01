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Психолог раскрыл 3 неочевидных признака измены

Стелла Шмель
39 минут назад

Психолог Александр Шахов в разговоре с "Пятым каналом" раскрыл три неочевидных признака, которые свидетельствуют о мужской неверности.

Психолог раскрыл 3 неочевидных признака измены
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Первый признак - это скрытность. Например, он не желает показывать переписку в соцсетях или мессенджерах и всячески скрывает доступ к телефону от своей супруги.

"Большинство из тех, кто ведет переписку, двойную игру, категорически возражают против того, чтобы открыть переписку для постоянного партнера. И мотивируют тем, что это является личным пространством".

Смена настроения и раздражительность также могут быть признаком измены.

"Признаки равнодушия, раздражения, частые ссоры могут говорить о том, что у него или у нее есть кто-то, с кем он или она получает позитивные эмоции",

- сказал эксперт.

Третьим неочевидным признаком является смена философии на утверждение, что все мужчины полигамны по природе. Таким образом неверность пытаются оправдать природными инстинктами.

"Это намек. Прощупывание и возможность понять без объявления напрямую своего желания отношение партнерши к измене и смене сексуального партнера".

Ранее мы публиковали историю россиянки, которая извела мужа подозрениями в изменах и довела себя до панических атак.

Любовь,Александр Шахов,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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