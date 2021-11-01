Продажа ложек, белья и невесты: как «отбивают» затраты на свадьбу

Свадьба — одно из самых запоминающихся событий в жизни молодой семьи. И запоминается оно, к сожалению, не только благодаря приятным эмоциям, но и в связи с огромными расходами, которые заметно бьют по бюджету. Те, кто не готов сильно тратиться на свадьбу, устраивают уютный камерный праздник в кругу семьи и друзей или вообще идут в ЗАГС вдвоем и просто расписываются.
Но тем же, кто хочет «пир на весь мир», да так, чтобы вся родня приехала, придется выложить солидную сумму. Как же ее «отбить»? Вот 15 неординарных, но эффективных способов.
Это, можно сказать, классика! Но речь сейчас пойдет не о том выкупе, который происходит у невесты дома, а о другом, на котором можно «навариться». Сначала разыгрывается сценка, якобы невесту похитили, затем бедный жених просит помощи у гостей и собирает с них деньги для выкупа. Невеста же в это время просто сидит где-то в чулане.
Эта забавная игра тоже поможет молодоженам пополнить свои карманы. Начинается она с того, что тамада собирает деньги с гостей и прячет их, а молодые — ищут. Обычно все это происходит буквально у них на глазах, поэтому не найти купюры просто нет шансов.
Можно разыграть гостей и одновременно заработать немножко денежек. Перед тем, как к праздничному столу будут выносить еду, попросите тамаду спрятать все столовые приборы. А затем пусть он их продает за символическую сумму. Вряд ли кто-то захочет остаться без ложки или вилки.
Еще одна устоявшаяся традиция — обсыпать молодых деньгами. Раньше люди сыпали на жениха и невесту овес, пшеницу, рис, конфеты, лепестки цветов, монетки — на удачу. Но почему бы не намекнуть, чтобы гости организовали дождь из банкнот. Раз у вас хватило смелости на то, чтобы продавать столовые приборы, то и на это хватит!
Соорудите дерево со всякими мелочами: конфетами, сувенирами, открытками, цветочками и разными безделушками. Гости будут покупать эти вещи, а взамен вешать на веточку купюру. По крайней мере, так это задумано.
Когда приглашенные уже достаточно «разогреты», можно устроить свадебную лотерею. В качестве призов предложите, опять же, разные безделушки — шарики, открытки с пожеланиями от молодоженов и так далее. Но чтобы принять участие в лотерее, конечно же, надо приобрести билетик…
Танец с невестой, танец с женихом, совместное фото, исполнение песни в караоке, поцелуй в щечку, бокал шампанского из рук невесты… Оказывается, все это тоже можно продавать! Поручите это дело тамаде, он легко справится с задачей.
Кстати, о шампанском. На свадьбах этот алкоголь просто незаменим. И очень часто бутылки шампанского тоже украшают в свадебном стиле. Так вот, эти опустошенные бутылки тоже можно продать. Возможно, кто-то из гостей захочет купить нарядную бутылочку на память о вашем торжестве.
Еще один незаменимый свадебный атрибут — шикарный торт. Жених с невестой могут лично раздавать кусочки гостям, как бы на удачу. А за эту скромную услугу брать нескромную денежку…
Букет бросают бесплатно, а вот туфельку, подвязку, веночек и фату можно продать. Кто-то из гостей однозначно захочет иметь у себя вещицу, заряженную на счастье и любовь. А если вы готовы пойти дальше, то можно вообще замахнуться на трусики невесты! Ставки при этом, естественно, растут, и парой купюр гости уже не отделаются.
Ну и что, что вы пока что не планируете заводить детей. Ну и что, что вы вообще чайлдфри. Сбор на будущих потомков никто не отменял!
И снова о детях. Можно предложить гостям сыграть в интересную игру. Пусть делают ставки, кто родится — девочка или мальчик. Повесьте в зале одежду — розовую и голубую. Куда больше денег напихают, такого пола и будет малыш. А даже если нет, к тому моменту все равно все уже об этом забудут.
Если на вашей свадьбе планируются музыканты, значит будет и дополнительный источник дохода. Гости могут заказывать у исполнителей свои любимые песни, естественно, за отдельную плату. Часть денег идет молодоженам, часть — музыкантам. Гости пляшут, музыка звучит, жених и невеста считают прибыль — все счастливы!
А это уже более современный способ отбить затраты на свадьбу. Если у вас есть странички в соцсетях, сообщите подписчикам о предстоящем радостном событии. И предложите им внести свой посильный вклад в организацию торжества, стать частью большого праздника, проникнуться его энергетикой… В общем, скинуть денег на карту.
Еще один смелый способ снизить расходы на свадьбу, а, может, даже заработать — найти спонсоров. Почти всем экспертам в тех или иных областях бывают нужны «подопытные кролики». Визажистам — модели на макияж, парикмахерам — модели на прически, салону свадебных платьев — модели на фотосессии и т.д. Запустите в интернете рекламу с предложением своих услуг. Результат может оказаться непредсказуемым, но то, что скучно не будет — это 100%!