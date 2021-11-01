Продажа ложек, белья и невесты: как «отбивают» затраты на свадьбу

Свадьба — одно из самых запоминающихся событий в жизни молодой семьи. И запоминается оно, к сожалению, не только благодаря приятным эмоциям, но и в связи с огромными расходами, которые заметно бьют по бюджету. Те, кто не готов сильно тратиться на свадьбу, устраивают уютный камерный праздник в кругу семьи и друзей или вообще идут в ЗАГС вдвоем и просто расписываются.

Но тем же, кто хочет «пир на весь мир», да так, чтобы вся родня приехала, придется выложить солидную сумму. Как же ее «отбить»? Вот 15 неординарных, но эффективных способов.

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Выкуп невесты

Это, можно сказать, классика! Но речь сейчас пойдет не о том выкупе, который происходит у невесты дома, а о другом, на котором можно «навариться». Сначала разыгрывается сценка, якобы невесту похитили, затем бедный жених просит помощи у гостей и собирает с них деньги для выкупа. Невеста же в это время просто сидит где-то в чулане.

Поиск клада

Эта забавная игра тоже поможет молодоженам пополнить свои карманы. Начинается она с того, что тамада собирает деньги с гостей и прячет их, а молодые — ищут. Обычно все это происходит буквально у них на глазах, поэтому не найти купюры просто нет шансов.

Продажа столовых приборов

Можно разыграть гостей и одновременно заработать немножко денежек. Перед тем, как к праздничному столу будут выносить еду, попросите тамаду спрятать все столовые приборы. А затем пусть он их продает за символическую сумму. Вряд ли кто-то захочет остаться без ложки или вилки.

Дождь из денег

Еще одна устоявшаяся традиция — обсыпать молодых деньгами. Раньше люди сыпали на жениха и невесту овес, пшеницу, рис, конфеты, лепестки цветов, монетки — на удачу. Но почему бы не намекнуть, чтобы гости организовали дождь из банкнот. Раз у вас хватило смелости на то, чтобы продавать столовые приборы, то и на это хватит!

Денежное дерево

Соорудите дерево со всякими мелочами: конфетами, сувенирами, открытками, цветочками и разными безделушками. Гости будут покупать эти вещи, а взамен вешать на веточку купюру. По крайней мере, так это задумано.

Лотерея

Когда приглашенные уже достаточно «разогреты», можно устроить свадебную лотерею. В качестве призов предложите, опять же, разные безделушки — шарики, открытки с пожеланиями от молодоженов и так далее. Но чтобы принять участие в лотерее, конечно же, надо приобрести билетик…

Внимание молодых

Танец с невестой, танец с женихом, совместное фото, исполнение песни в караоке, поцелуй в щечку, бокал шампанского из рук невесты… Оказывается, все это тоже можно продавать! Поручите это дело тамаде, он легко справится с задачей.

Шампанское

Кстати, о шампанском. На свадьбах этот алкоголь просто незаменим. И очень часто бутылки шампанского тоже украшают в свадебном стиле. Так вот, эти опустошенные бутылки тоже можно продать. Возможно, кто-то из гостей захочет купить нарядную бутылочку на память о вашем торжестве.

Торт

Еще один незаменимый свадебный атрибут — шикарный торт. Жених с невестой могут лично раздавать кусочки гостям, как бы на удачу. А за эту скромную услугу брать нескромную денежку…

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Одежда и аксессуары

Букет бросают бесплатно, а вот туфельку, подвязку, веночек и фату можно продать. Кто-то из гостей однозначно захочет иметь у себя вещицу, заряженную на счастье и любовь. А если вы готовы пойти дальше, то можно вообще замахнуться на трусики невесты! Ставки при этом, естественно, растут, и парой купюр гости уже не отделаются.

Сбор на детей

Ну и что, что вы пока что не планируете заводить детей. Ну и что, что вы вообще чайлдфри. Сбор на будущих потомков никто не отменял!

Аукцион «Мальчик или девочка»

И снова о детях. Можно предложить гостям сыграть в интересную игру. Пусть делают ставки, кто родится — девочка или мальчик. Повесьте в зале одежду — розовую и голубую. Куда больше денег напихают, такого пола и будет малыш. А даже если нет, к тому моменту все равно все уже об этом забудут.

Музыка

Если на вашей свадьбе планируются музыканты, значит будет и дополнительный источник дохода. Гости могут заказывать у исполнителей свои любимые песни, естественно, за отдельную плату. Часть денег идет молодоженам, часть — музыкантам. Гости пляшут, музыка звучит, жених и невеста считают прибыль — все счастливы!

Сбор на свадьбу

А это уже более современный способ отбить затраты на свадьбу. Если у вас есть странички в соцсетях, сообщите подписчикам о предстоящем радостном событии. И предложите им внести свой посильный вклад в организацию торжества, стать частью большого праздника, проникнуться его энергетикой… В общем, скинуть денег на карту.

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