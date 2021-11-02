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Ученые установили связь между обувью на каблуках и оргазмом

WMJ.ruиещё 1
2 часа назад

Китайские исследователи из Фуданьского университета в Шанхае выяснили, как ношение обуви на каблуках влияет на получение оргазма при интимной близости.

Ученые установили связь между обувью на каблуках и оргазмом
Фото: Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

Ученые из Фуданьского университета в Шанхае провели исследование, посвященное влиянию ношения обуви на каблуках и получению оргазма, сообщает The Sun. Результаты исследования опубликованы в журнале Translational Andrology and Urology.

Китайские ученые опросили 1263 женщины. Девушки заполонили анкеты, посвященные вопросам дисфункции тазового дна (недержание мочи, пролапс органов, боли, проблемы с половой жизнью), и сообщили, какую обувь предпочитают носить. Исследователи разделили респонденток на четыре группы в зависимости от того, какой размер каблука они предпочитают.

Как выяснилось, у женщин, которые отдают предпочтение обуви с каблуком 3-5 сантиметров, меньше проблем с органами малого таза, чем у остальных. Осложнение не возникало даже при длительном ношении обуви (более восьми часов).

По словам ученых, каблук позволяет держать в тонусе мышцы тазового дна. А от этого зависит правильная работа внутренних органов и получение оргазма.

Любовь,
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