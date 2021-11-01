МЖМ и ЖМЖ: как получить удовольствие от секса втроем

О групповом сексе мечтают многие, но воплотить фантазию в жизнь удается не всем. Во-первых, часто мечтать приятнее, чем реализовывать. Во-вторых, групповой секс пугает и вызывает вопросы. Где искать третьего, четвертого, пятого человека. Как обезопасить процесс и как не развалить отношения.

Обо всем этом рассказала секс-блогиня Мария Чеснокова, которая практикует групповой секс. И он, кстати, вовсе не похож на грубые оргии из порно. Послушайте новую серию и подумайте, а какой секс и в какой конфигурации ближе вам. И почему?

Часто пары пытаются пригласить третьего в постель, когда в отношениях возникает кризис, но это не совсем правильное решение. Так, вы рискуете "бросить" одного из участников событий, а недостаток информации по теме может и вовсе лишить вас удовольствия.

Таймкод:

2.20 — Группа — это сколько

2.49 — Отличие группового секса и оргии

5.27 — Почему людям нравится наблюдать за групповым сексом

6.45 — Фантазии и реализация

8.27 — Безопасность в групповом сексе

10.10 — Где искать людей для секса

13.09 — Что нужно обсудить перед сексом

19.08 — Групповой секс спасет брак?

21.15 — Как пригласить в пару третьего

23.00 — Должен ли кто-то «вести» в групповом сексе

24.40 — Есть ли место для неловкости в сексе

26.50 — Как заниматься групповым сексом, чтобы никто не чувствовал себя изгоем

31.47 — Что делать, если партнер хочет позвать того, кого не хочу я

38.00 — Как быть третьей в паре

42.20 — Контрацепция, лубриканты, справки

В подкасте участвовали:

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий