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Найдена связь между каблуками и женским оргазмом

Lenta.ru
5 часов назад

Китайские ученые из Фуданьского университета в Шанхае установили связь между ношением женщинами обуви на каблуках и оргазмом. Результаты опубликованы в журнале Translational Andrology and Urology, передает РЕН ТВ.

Найдена связь между каблуками и женским оргазмом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исследователи опросили 1263 женщин о дисфункциях тазового дна и о предпочитаемой обуви. В результате выяснилось, что респондентки, которые чаще ходят на каблуках высотой в три-пять сантиметров и диаметром более трех сантиметров, меньше других страдают от проблем с органами малого таза. При этом чем дольше женщины ходят на таких каблуках, тем лучше у них тонус мышц тазового дна, от которого зависит достижение оргазма.

22 октября врач и телеведущая Елена Малишева рассказала, как оргазм влияет на заложенность носа — за это открытие ученые из Германии, Турции и Британии получили Шнобелевскую премию по медицине. По ее словам, ученые доказали, что оргазм помогает избавиться от насморка лучше, чем сосудосуживающие капли, которые к тому же не рекомендуется использовать более пяти дней, так как они вызывают привыкание.

В июле сексолог Андрей Лычагин рассказал, что секс приносит пользу при COVID-19: он может укрепить способность организма выздоравливать от болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. «Секс улучшает иммунитет. Вследствие положительных эмоций, которые мы испытываем при оргазмах, при контактах между двумя любящими людьми идет выработка окситоцина. Он способствует и поднятию настроения, и чувству привязанности. Также вырабатываются дофамин, серотонин – а это все благоприятно сказывается на иммунитете», — рассказал специалист.

Любовь,РЕН ТВ,
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