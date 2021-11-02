Найдена связь между каблуками и женским оргазмом

Китайские ученые из Фуданьского университета в Шанхае установили связь между ношением женщинами обуви на каблуках и оргазмом. Результаты опубликованы в журнале Translational Andrology and Urology, передает РЕН ТВ.

Исследователи опросили 1263 женщин о дисфункциях тазового дна и о предпочитаемой обуви. В результате выяснилось, что респондентки, которые чаще ходят на каблуках высотой в три-пять сантиметров и диаметром более трех сантиметров, меньше других страдают от проблем с органами малого таза. При этом чем дольше женщины ходят на таких каблуках, тем лучше у них тонус мышц тазового дна, от которого зависит достижение оргазма.

22 октября врач и телеведущая Елена Малишева рассказала, как оргазм влияет на заложенность носа — за это открытие ученые из Германии, Турции и Британии получили Шнобелевскую премию по медицине. По ее словам, ученые доказали, что оргазм помогает избавиться от насморка лучше, чем сосудосуживающие капли, которые к тому же не рекомендуется использовать более пяти дней, так как они вызывают привыкание.