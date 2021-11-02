Советы подруг, которые лучше не слушать

В любой непонятной ситуации мы всегда бежим за помощью к подругам. И действительно, кто еще вас так хорошо знает, чтобы дать дельный совет? Однако очень часто такие рекомендации оказываются совсем не тем, что вам было нужно. Мы расскажем о нескольких советах, которые, как правило, не приводят ни к чему хорошему.

«Ты драматизируешь!»

Тем самым подруга дает понять, что ничего страшного с вами, по сути, не случилось, нужно лишь взять себя в руки, у других ведь и похуже ситуации бывают. Конечно, бывают! И все же это не повод обесценивать ваши переживания. На самом деле, как утверждают психологи, такая фраза не имеет ничего общего с утешением и вызывают лишь чувство вины за собственные эмоции.

«У тебя просто секса давно не было!»

Есть такой тип подруг, который в любой непонятной ситуации рекомендуют секс, причем в их понимании «целительная» близость действительно помогает решить любую проблему. Опять же, по мнению психологов, такой совет не работает, так как сам по себе секс ничего не решает. А вот подобные советы очень любят давать женщины, которые сами испытывают проблемы интимного характера.

«Перестань быть такой разборчивой!»