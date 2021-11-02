Простой способ улучшить сексуальную жизнь

Если вы ищите способ подогреть обстановку в спальне, то этот тантрический прием может стать именно тем, что вам нужно.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Тантрический секс часто объединяют с «альтернативным», но практика «эндинга» становится все более популярной среди пар. Многие считают, что она повышает либидо и помогает получить более длительные и интенсивные оргазмы.

Что такое «эндинг»?

«Эндинг», также известный как «контроль оргазма», подразумевает доведение себя до оргазма, но затем намеренную остановку перед достижением пика. Как утверждают поклонники этой техники, эндинг делает конечный оргазм гораздо более мощным. Во время выполнения этой техники, кровоток и чувствительность половых органов увеличиваются, что способствует более сильном оргазму, а также психологическому аспекту желания того, что вы не можете получить.

Эрекция рассматривается как метод контроля, и некоторым парам нравится использовать ее в качестве примитивного способа исследовать обмен властью в спальне. Предположительно, этот метод отлично подходит для того, чтобы сделать мужчин более возбужденными и компенсировать любые проблемы с эрекцией. Однако, для женщин он тоже подходит. Считается, что отсрочка оргазма укрепляет здоровье и сближает влюбленных эмоционально и духовно, так что это отличный вариант для пар, которые хотят почувствовать более глубокую связь.

Исследования OMGYes, образовательного приложения по оргазму, даже показывают, что эндинг — это один из самых популярных способов мастурбации для женщины.

Как практиковать?