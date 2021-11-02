Как на самом деле развод и потеря мужа отражается на женщинах

Женщины, расставшиеся с мужьями, зачастую сталкиваются с социальным давлением. Возникает ощущение, будто все вокруг хотят "пристроить" разведенную или овдовевшую девушку к любому мужчине, несмотря на ее желания и взгляды на жизнь. "Рамблер" разобрался в вопросе подробнее.

Женщина по имени Наталья рассказала в Facebook о том, что недавно из-за коронавируса лишилась мужа по имени Максим. Спустя какое-то время, когда она отошла от шока, то рассказала, как изменилась ее жизнь и отношение к ней окружающих.

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Для начала отметила, что до сих пор в традиционных семьях роль мужчины велика. Женщина, в основном, совмещает работу с домашними обязанностями, а мужчина занят только на работе. От этого страдает и личное время, и усталости становится больше.

"Об этом не принято говорить, но после его смерти я осознала, насколько легче мне стало в бытовом плане. Пропала необходимость готовить каждый день, мне стал не нужен такой объем продуктов, уборка, доводившая меня до исступления, резко упала до вполне терпимых объемов. Я встретилась с подругами и приятельницами, с которыми не встречалась годами или встречалась урывками".

Наталья также отметила, что все подруги рассказывали ей схожую историю о проблемах в отношениях. Каждая из них жаловалась на мужскую слабость и невозможность справиться с обстоятельствами жизни.

"По словам подруг, мужчины не могут быть опорой, поэтому женщины жалеют их, какое-то время надеются на чудо, покупают им пиво, выплачивают ипотеку, работают, таскают домой продукты, сами воспитывают детей, при этом умудряясь чем-то увлекаться, что-то осваивать, о чем-то мечтать. Потом предел, развод. Мужчин долго пытаются выгнать из своих же квартир под вопли о разрушении семьи, пытаются играть с ними в игру «совместная опека», и опять ничего не выходит. Мужчинам словно достаточно просто поверить в то, что их бывшая жена, мать их детей «во всем виновата»".

Но даже после освобождения от брачных уз или горькой потери не наступает удовлетворения, потому что приличная и реализованная женщина в современном российском обществе – это все еще чья-то жена. Именно поэтому родственники и знакомые запускают процесс бесконечного сводничества.

"Удивительно, но это живет и в головах интеллигенток в третьем поколении, профессоров, ученых-лингвистов. Все эти люди, выразив сочувствие, могут вдруг поинтересоваться, сколько тебе лет, и, узнав, что сорок, сказать что-то вроде "все еще впереди".

Меня это не просто поразило, я зависла, вдруг осознав, что для очень многих ценность отношений в их наличии, а не в качествах человека, которого ты выбираешь. Меня потрясло, что, с точки зрения необозримой человеческой массы, я разорвана и раздавлена не смертью как таковой, а перспективой одинокой вдовьей жизни".

И даже если женщина сама приняла решение развестись, близкие советуют ей как можно скорее оправиться от расхода и построить новые отношения.

"Мои подруги, пережившие развод, рассказали, как им на работе рекомендуют завести тиндер, найти мужика «для здоровья», да и вообще все вокруг, начиная с их собственных матерей, крайне разочарованы и озабочены тем, что бабоньки простаивают".