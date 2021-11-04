Стоит ли заводить отношения на работе

Интрижка с коллегой — романтическое приключение или опасная игра? Получаются ли из таких отношений семьи или они уже изначально обречены?

Фото: Кадр из фильма "Предложение" Кадр из фильма "Предложение"

Люди проводят много времени вместе, находясь в одном рабочем процессе и пространстве. Многие, пожалуй, больше времени проводят на работе, чем дома.

Видео дня

В рабочей среде часто завязываются дружеские и даже романтические отношения. Но что делать с тем, что возникает симпатия, страсть, а иногда и более глубокое чувство, такое как любовь?! У многих есть семьи, дети, но гормоны и чувства легко берут верх над рациональным пониманием.

Мария Самарина Эксперт по работе с подсознанием, блогер

Плохо ли, что близкие отношения складываются между коллегами, особенно если люди уже заняты, имеют семью?

Сложно дать однозначный и исчерпывающий ответ. Если рассмотреть дружеские отношения, то здесь никто не осудит тебя, что ты по-дружески сблизился с тем или иным человеком. Чего нельзя сказать об отношениях между мужчиной и женщиной. Такие отношения могут сказаться на производительности. Какое-то время обе стороны будут думать друг о друге больше, чем о самой работе. Людям может быть сложно вести дела вместе, может возникнуть конфликт интересов в определенных рабочих ситуациях. Но у кого-то, наоборот, может открыться вдохновение и творческий энтузиазм, который давно не посещал человека.

По сути, любые отношения противоречивы, в рабочем пространстве это осложняется ещё и цензурой, корпоративными правилами, необходимостью скрывать и скрываться. И если отношения зашли далеко, но одна из сторон по какой-то причине не готова развивать их, а вторая сторона уже вся в нетерпении, то накал страстей обеспечен, и окружающие это будут видеть. В итоге кто-то, не выдержав напряжения, просто уходит с работы.

Конечно, случается и так, что люди встретили друг друга, объединенные общими интересами и далее укрепили свои отношения, создали семью и живут душа в душу. Но чаще мы видим лишь нешуточные драмы.

Что делать, если чувства не дают покоя?

В любой процесс нужно идти осознанно, с пониманием для чего я это делаю и что хочу получить. Входя в контакт с другим человеком, важно понимать свою потребность (кроме физиологической). Спросите себя: «Нужен ли мне опыт, в который я так стремительно иду?». Если он точно нужен, то он обязательно случится.