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Ученые назвали самые привлекательные для мужчин женские черты

Кристина Уколова
2 часа назад

Немецкое издание Freudin опубликовало исследования американских ученых, которые выяснили, какие именно особенности женской внешности мужчины считают красивыми. Выяснилось, что преимущество имеют обладательницы фигуры «песочные часы». Причем коэффициент соотношения талии и бедер должен быть равен 0,7. То есть при талии объемом в 70 сантиметров размер бедер должен равняться 100 сантиметрам. Кроме того, мужчины неравнодушны к высокому голосу. Согласно данным калифорнийских специалистов, чем ближе овуляция, тем выше становится голос женщины — так они подсознательно привлекают мужчин.

Ученые назвали самые привлекательные для мужчин женские черты
Фото: PixabayPixabay

Также выяснилось, что представители сильного пола предпочитают длинные руки, а не ноги, как обычно считается. Больше 90 участников эксперимента изучили видео с фотомоделями и выбрали самых привлекательных. Победили девушки с более длинными руками.

Пышная шевелюра дам также привлекает мужское внимание: густые волосы считываются мужчинами как признак хорошего здоровья.

Кстати, британские ученые провели опрос среди 2000 соотечественников, чтобы узнать, какое сочетание волос и глаз мужчины считают неотразимым. Шестьдесят процентов респондентов высказались за каштановые волосы и голубые глаза. Такие результаты несколько поколебали позиции блондинок в рейтинге предпочтений джентльменов.

Тем временем специалисты назвали напиток, вызывающий преждевременное старение.

Любовь,
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