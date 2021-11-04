Ученые назвали самые привлекательные для мужчин женские черты

Немецкое издание Freudin опубликовало исследования американских ученых, которые выяснили, какие именно особенности женской внешности мужчины считают красивыми. Выяснилось, что преимущество имеют обладательницы фигуры «песочные часы». Причем коэффициент соотношения талии и бедер должен быть равен 0,7. То есть при талии объемом в 70 сантиметров размер бедер должен равняться 100 сантиметрам. Кроме того, мужчины неравнодушны к высокому голосу. Согласно данным калифорнийских специалистов, чем ближе овуляция, тем выше становится голос женщины — так они подсознательно привлекают мужчин.

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Также выяснилось, что представители сильного пола предпочитают длинные руки, а не ноги, как обычно считается. Больше 90 участников эксперимента изучили видео с фотомоделями и выбрали самых привлекательных. Победили девушки с более длинными руками.

Пышная шевелюра дам также привлекает мужское внимание: густые волосы считываются мужчинами как признак хорошего здоровья.