Участница элитного клуба рассказала о запретных вечеринках

Элитный секс-клуб Snctm тщательно скрывает свои тайны. Стать его членами могут себе позволить только настоящие богачи, ведь для этого придется выложить не менее 60 000 фунтов (около 5,8 миллиона рублей). Недавно одна из работниц Snctm приоткрыла завесу тайны и рассказала о том, что действительно происходит в обществе любителей изысканного секса.

Чтобы побывать на элитной секс-вечеринке Snctm, нужно обязательно стать членом клуба. Сюда не пускают чужаков, а к кандидатам в члены предъявляются строгие требования. Избранные должны быть богатыми, а кроме этого — знаменитыми или очень красивыми.

Перед участниками сообщества открываются двери в мир запретных наслаждений. Но стоит это немалых денег — около 60 000 фунтов (около 5,8 миллиона рублей) в год.

Работают здесь настоящие профессионалы. Все вечеринки тщательно планируются и организовываются лучшими специалистами, чтобы VIP-гости получили желаемое удовольствие. Актрисы эротического жанра и официантки готовы воплотить любые фантазии клиентов.

Одна из актрис, работающая в секс-клубе Snctm, рассказала, что происходит за закрытой дверью. Сначала девушка посещала вечеринки в качестве гостьи, но затем начала принимать участие в эротических представлениях.

Девушка, участвующая в эротических представлениях, утверждает, что работает здесь не только ради денег. Она рада быть частью сообщества, где можно исследовать грани собственных сексуальных фантазий. Каждая секс-вечеринка вызывает у нее бурю эмоций и дарит истинное наслаждение.

Тем временем бывшая модель рассказала о правилах жизни в легендарном особняке Хью Хефнера. Она подписала контракт о неразглашении информации, но после смерти основателя империи Play­boy решила открыть правду.