Как разнообразить секс в браке

Многие пары после двух-четырех лет брака сталкиваются с проблемой: интимная жизнь превратилась в суррогат. Секс стал пресным, редким и обыденным, а супруги перестают и вовсе хотеть друг друга. По каким причинам из длительных отношений исчезает страсть и как поддерживать активную интимную жизнь в браке, рассказывает эксперт.

Считается, что страсть живет только первые годы брака, а потом постепенно утихает, наступает более спокойный период отношений. Казалось бы, чем еще порадовать любимого, когда вы в браке долгие годы: все позы выучены, места опробованы, книги перечитаны. Однако, если вам хочется, чтобы между вами снова вспыхнули прежние чувства, попробуйте все-таки разнообразить интимную жизнь.

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Екатерина Пылаева Создатель провокативного проекта про любовь к себе, автор тренингов о женской сексуальности

Часто бывает так, что люди вступают в брак, идеализируя партнера, свои чувства к нему и верят, что их ждет счастливое будущее, очаровательные дети и большой загородный дом. У россиян есть один поведенческий паттерн — пожить год-два с партнером и скрепить союз узами брака. За этот срок мужчина с женщиной успевают притереться друг к другу, привыкнуть к тому, что он не убирает за собой носки, а она забывает вытащить волосы из сливного отверстия в ванне. Но привыкнуть к причудам друг друга одно, а создать прочную эмоциональную связь — совершенное иное. Когда подобной близости между людьми нет, им выносится негласный приговор — расставание. Но не во всех семьях его приводят в исполнение: многие жалеют потраченное время и силы на отношения. Им кажется, что в сердце еще теплятся искренние чувства, но это не так. И вот, смертную скуку в своей паре они решают разбавить шумной вечеринкой под названием «свадьба». Они стремятся созвать на пиршество всех родственников и разыграть перед ними любовную комедию, вместо того, чтобы в ЗАГСе дать друг другу клятвы и блюсти их в течение всей семейной жизни.

«Больше никогда не вступлю в брак!»

«Я больше не выйду замуж» или «Да чтоб я ещё раз женился?!» — самые популярные изречения мужчин и женщин, вдоволь наигравшихся в семейную жизнь. Причем играли они ради пресловутого веселья, которое так и не получили по итогу. Вот и разочаровались. А что? Расписались, обрадовали 90-летнюю бабушку Люду, маму Лену и еще с десяток родственников, а ответственность за свою будущую ячейку общества не взяли. Вот отсюда скучный секс и растет: мало кто рассказывает, как действительно нужно жить в браке, какие правила соблюдать и чего точно нельзя делать. К примеру, табу №1 для женщины — играть роль заботливой мамочки для своего мужчины. Вытирать ему слюни, если тот испачкался во время еды, стирать трусы и натягивать шапку на его голову, чтобы не заболел. «А заболеешь — лечить не буду!», — говорят они точь-в-точь как их свекровь пару десятков лет назад.

Прежде всего брак — это отношения между мужчиной и женщиной. Заботливые, искренние, теплые. Но в наших реалиях подобное — сказка. И что в большинстве случаев партнеры делают в браке? Рожают ребенка примерно через полгода-год после свадьбы. Кстати, еще один поведенческий шаблон. И вот, появляется первенец в паре. Женщина уходит в декрет, посвящает абсолютно все время младенцу, забывает о себе и о том, что ее тело принадлежит ей, а не ребенку. Она, как полагается, полностью окунается в роль матери, ей некогда уделить пару часов себе — набрать ванну, уложить волосы или сменить застиранный халат на новую пижаму. Ночью женщина отправляет мужа спать в другую комнату, а сама ложится с малышом. Если квартира однокомнатная и отправить мужа некуда, новоиспеченная мама кладет ребенка на кровать буквально между собой и партнером. Так, младенец становится преградой для активной интимной жизни молодых родителей. Со временем мужчина начинает видеть в своей женщине кого угодно: мать, повара, уборщицу, но только не женщину. Ту, которая когда-то вызывала пожар в его груди и брюках — ее прекрасный образ останется у него в памяти. Откуда, по-вашему, тут возьмется секс? Страсть? Удовольствие? Оргазм?

Чуть позже эти «взрослые» дяди и тети берут ипотеку, заводят большую собаку, переезжают в дом, но при этом эмоционально отдаляются друг от друга. И вроде как они похожи на среднестатистическую семью, но на деле никакой семьи нет. Сплошная иллюзия двух неосознанных и не повзрослевших людей. Такое поведение обессмысливает то, ради чего брак изначально затевался и только расширяет пропасть между супругами. А секс — он про близость, про соединение душ, тел и эмоций. В этом случае интимная жизнь превращается в пресную корку хлеба: женщина полностью погружается в материнство, а мужчина идет веселиться туда, где есть классный секс.

«И что теперь, не вступать в брак? Не строить семью?»

Стройте на здоровье и вашу крепкую любовь. Только делайте это не от скуки и желания разнообразить отношения, спасти их или удержать партнера штампом и будущим ребенком. Не бойтесь признаться, прежде всего, самим себе, что вы разлюбили друг друга и пора двигаться в разные стороны. Счастливый брак исходит от сильной любви, избыточной. Когда вы залюбили себя до чертиков, а у вас еще целая тележка осталась, вот вы и делитесь ею с человеком. Тогда в вашей жизни будет и страстный секс, и оргазм, и эмоциональная близость.

Как разнообразить секс в длительных отношениях?

Не бояться своей похоти, не утрамбовывать ее вглубь своего мозга и не волноваться, что приличные девочки о «таком» не фантазируют. Вам стоит лишь раз пригласить своего мужчину вместе посмотреть эротический фильм, пойти в сексшоп, чтобы изучить ассортимент, а заодно и расширить свои грани дозволенного. Вы можете посетить выставку эротического искусства, сходить в музей секса, устроить совместную фотосессию в стиле «ню» и повесить ваши самые «горячие» фото на видные места. Когда вы начнете легко относиться к непривычному, вы начнете расслабляться. Страх, что ваши предпочтения осудят или посмеются над ними — уйдет. Вдруг окажется, что вы оба любите бдсм или всегда мечтали повеселиться на секс-вечеринке?

Есть ли жизнь у брака, в котором пропал секс?