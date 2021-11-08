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Как заниматься сексом и не думать о своем весе

Даша Краснова
2 часа назад

Общество стремится к принятию, мы все еще настроены негативно по отношению к полным людям. Долю осуждения получают все — мужчины, женщины и дети, люди с размером одежды от M до XXL.

Как заниматься сексом и не думать о своем весе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При этом у полных людей есть жизнь, есть секс, который часто становится поводом для насмешек. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили с бодипозитивной активисткой Олли про системную дискриминацию и жизнь в толстом теле.

Помимо этого, мы обсудили с Анзолом, который помогает решать проблемы сфере секса на практике, насколько зависит его качество от веса. Он рассказал о том, что реально мешает в сексе и как обойти эти моменты.

Таймкод:

Олли:

1.07 — Как этично называть людей в весе

5.00 — Почему мы не воспринимаем вес как факт

11.40 — Мифы о здоровье полных людей

12.55 — Булинг в жизни и Сети

18.15 — Как фэтфобия проявляется в жизни

24.30 — Трудно ли полным людям строить отношения

32.00 — Вес и любовь к себе

37.20 — О чем реально говорит бодипозитив

Анзол:

41.10 — Есть ли отличия в сексе с полным и стройным человеком

41.50 — Почему общество заставляет нас худеть

43.38 — Красота vs сексуальность

47.20 — Как работает сексуальность на других

51.00 — Почему общество говорит «люби тех, кого надо, а не кого хочешь»

55.37 — Особенности секса с людьми плюс-сайз

1.02.10 — Почему лучший секс — это тот, что есть у нас сейчас

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Олли

Анзол

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Любовь,
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