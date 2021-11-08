Как заниматься сексом и не думать о своем весе

Общество стремится к принятию, мы все еще настроены негативно по отношению к полным людям. Долю осуждения получают все — мужчины, женщины и дети, люди с размером одежды от M до XXL.
При этом у полных людей есть жизнь, есть секс, который часто становится поводом для насмешек. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили с бодипозитивной активисткой Олли про системную дискриминацию и жизнь в толстом теле.
Помимо этого, мы обсудили с Анзолом, который помогает решать проблемы сфере секса на практике, насколько зависит его качество от веса. Он рассказал о том, что реально мешает в сексе и как обойти эти моменты.
Таймкод:
Олли:
1.07 — Как этично называть людей в весе
5.00 — Почему мы не воспринимаем вес как факт
11.40 — Мифы о здоровье полных людей
12.55 — Булинг в жизни и Сети
18.15 — Как фэтфобия проявляется в жизни
24.30 — Трудно ли полным людям строить отношения
32.00 — Вес и любовь к себе
37.20 — О чем реально говорит бодипозитив
41.10 — Есть ли отличия в сексе с полным и стройным человеком
41.50 — Почему общество заставляет нас худеть
43.38 — Красота vs сексуальность
47.20 — Как работает сексуальность на других
51.00 — Почему общество говорит «люби тех, кого надо, а не кого хочешь»
55.37 — Особенности секса с людьми плюс-сайз
1.02.10 — Почему лучший секс — это тот, что есть у нас сейчас
В подкасте участвовали:
Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Активное согласие» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.
Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова