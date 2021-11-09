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Женщина застала возлюбленного в постели с другими и лишилась 11 миллионов рублей

Lenta.ruиещё 1
8 часов назад

Жительница Великобритании дважды застала возлюбленного в постели с другими женщинами и выгнала его из особняка. В результате она лишилась 120 тысяч фунтов стерлингов (11,5 миллиона рублей), сообщает издание Daily Mail.

Женщина поймала возлюбленного на измене и потеряла 11 миллионов рублей
Фото: UnsplashUnsplash

В 2009 году Шэрон Блейдс и финансист Крис Роуленд, которые в то время были любовниками, заплатили 1,6 миллиона фунтов стерлингов (154 миллиона рублей) за особняк с девятью спальнями недалеко от города Банбери в графстве Оксфордшир. Пара планировала использовать его для отдыха за городом.

Вскоре после покупки британка дважды застала Роуленда в постели с другими женщинами. После этого она запретила ему приводить любовниц домой, но финансист не согласился с ее требованием и подал в суд. Пока шла тяжба, Блейдс не пускала его в особняк.

Судья посоветовал им продать особняк и разделить деньги пополам, но финансист потребовал компенсацию за то, что был лишен доступа к своей недвижимости в период с 2009 по 2015 год. В итоге Блейдс обязали выплатить Роуленду 120 тысяч фунтов стерлингов (11,5 миллиона рублей). Она настаивала на том, что заплатит бывшему возлюбленному только 36 тысяч фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей), но суд отклонил ее апелляцию.

Ранее сообщалось, что мужчина в валлийской деревне Понтимистер из мести убил дорогостоящего карпа бывшей жены и попал в тюрьму на 16 месяцев. Суд также запретил ему общаться с ней и ходить к ней домой.

Любовь,
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