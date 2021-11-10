10 главных правил свободных отношений

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся и заводят семьи… а в современном мире можно обойтись и без таких формальностей, заводя отношения исключительно для своего здоровья и удовольствия. Почему нет, если это устраивает обоих партнеров? Но так ли безобидны свободные отношения?
Некоторых передергивает от одной фразы «свободные отношения». Свободные от чего? От любви, от взаимных обязательств, от поддержки друг друга? Но для многих это вполне удобная форма личной жизни. Сможете ли вы прекрасно себя чувствовать, не будучи единственной женщиной единственного мужчины, решать вам. Но, прежде чем вступать в такие отношения, узнайте, с чем предстоит столкнуться.
Ольга Стукалова Бизнес-леди, продюсер и певица Малинка
Свободные отношения без обязательств, когда оба партнера находятся в стадии выбора: «Мы вместе, нам хорошо, но мы ничем друг другу не обязаны — мы можем общаться, ходить на свидания и заниматься сексом с другими людьми и не имеем никаких претензий друг к другу и ожиданий по поводу совместного будущего».
Самое главное — ни в коем случае не вступать в такие отношения ради партнера, в противном случае вас ожидает болезненное разочарование.
Итак, 10 простых правил безболезненных свободных отношений:
Оцените само понятие «свободные отношения» и расшифруйте его для себя. Просто для одних оно обозначает гулять с разными партнерами налево и направо, другие подразумевают под ним просто раздельное времяпровождение.
Договориться на берегу. Четко и по пунктам: что мы можем, что мы не можем. Права и обязанности. Нужны границы: что можно, а на что табу. Свободные отношения должны быть абсолютно обоюдным желанием, когда оба человека принимают эти условия на 100%.
Например: мы видимся 3 раза в неделю, но в остальное время мы не влезаем в жизнь друг друга и не звоним друг другу после 8 вечера.
Быть честными и открытыми. Разговаривайте обо всем, даже о самых неприятных вещах, не держите в себе то, что вас напрягает, иначе это выльется не только в конфликт между вами и партнером, но и в конфликт с самим собой.
Нельзя ревновать. В свободных отношениях исключена ревность, так как вы изначально договариваетесь о том, что имеете права на сторонние связи и взаимодействия с другими партнерами.
Никаких чувств. Не влюбляться и не строить серьезных ожиданий по поводу отношений/свадьбы/семьи. Если поймали себя на том, что вам хочется закончить свободные отношения или перейти в другую стадию, обязательно обговорите это с партнером, но будьте готовы к отказу.
Соблюдать договоренности. То, что вы обсудили вначале, должно соблюдаться безукоризненно, иначе смысла в этих отношениях нет. Например:
Правила пишете вы, но самое главное — чтобы они полностью устраивали обе стороны.
Как только один из партнеров чувствует, что отношения приносят ему дискомфорт — ему необходимо сразу выходить на честный и открытый разговор и принимать решение о переходе на другой уровень или о том, чтобы закончить отношения и разойтись в разные стороны.
Никаких нежностей и обнимашек. Они вызывают окситоцин и неизбежно приводят к привыканию обеих сторон. Просто держите дистанцию.
Не вводить человека, с которым вы не планируете будущее, в ваше окружение. Может произойти так, что в дальнейшем ваш избранник/избранница подружится с вашими приятелями, это полностью отрицает свободные отношения.
Вы всегда можете отменить правила и разорвать отношения, которые не приносят удовольствия ни вам, ни вашему партнеру.
Никаких иллюзий. Не рисуйте в своем воображении то, чего нет, и не думайте за другого. Не должно быть никаких предположений типа «Это он специально меня проверяет, поэтому предлагает такие отношения». Нет, нет и еще раз нет. Оценивайте ситуацию трезво.