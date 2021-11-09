Как выбрать первую секс-игрушку и не прогадать

Этим штучкам подвластны все тайны внутреннего мира женщины. Интимные игрушки давно вышли из сумрака стереотипов. Сегодня завести себе вибратор — не значит расписаться в одиночестве или сексуальной неудовлетворенности. Вибраторы привлекают вполне счастливые пары, самодостаточных мужчин и женщин, которые хотят раскрыть новые грани наслаждения.

Первый раз с секс-игрушкой — не первый секс, конечно, но тоже волнующе. Чем вам могут быть полезны эти агрегаты и как сделать оптимальный выбор, эксперт рассказала специально для WMJ.ru.

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Екатерина Бибишева

Секс-коуч, основатель школы интимной гимнастики «Вагимагия»

3 причины отправиться за покупками в секс-шоп

Читаю сообщения от мужчин-подписчиков в своем Инстаграм: «Зачем нужны эти ваши вибраторы? Лучше натурального мужчины все равно не найдете». И действительно, зачем нужны секс-игрушки, если у вашего партнера есть прекрасный член, а у вас вагина?

Первая причина — это оргазм. Иногда, а точнее почти всегда, девушкам трудно получать оргазм без дополнительной стимуляции головки клитора. Особенно если партнер слишком быстро приходит к финишу. Вибратор деликатно решит эту проблему

Вторая причина — это разнообразие. Любой, даже самый прекрасный пенис и необыкновенно симпатичный клитор становятся привычными. Игрушки побеждают скуку и вносят элемент игры в ваш секс. Полностью заменить живого человека они, конечно, не смогут, но дадут нужную сексуальную разрядку.

И третья причина, по которой, кстати, я так люблю посещать секс-шопы в разных странах. Любая покупка здесь может превратиться в увлекательное приключение для двоих. Так что не сомневайтесь и попробуйте сделать это с партнером.

А еще секс-игрушка помогает пробудить эрогенные зоны на теле, изучать свои ощущения и открывать тело заново.

Как выбрать первую секс-игрушку

Первое правило — решите, какую область вы хотите простимулировать

Ориентируясь на свою задачу, выберите тип вибратора. О них я расскажу чуть позже. Когда определитесь с типом вибратора, то выберите самую простую модель из представленных. Не нужно сразу покупать дорогой многофункциональный агрегат. Возможно, эконом-вариант прослужит недолго, но зато вы поймете, что к чему. А потом сможете купить качественную модель.

Второе правило — отзывы

Всегда смотрите, что пишут об игрушке другие пользователи. Так вы точно не ошибетесь в покупке.

Третье правило — обращайте внимание на материалы

Не превращайте свое тело в полигон для испытаний. Качественные устройства выполнены из непористых материалов: силикона, стекла и нержавеющей стали. Их структура не позволяет бактериям проникать внутрь. А еще за ними проще ухаживать. Воздержитесь от покупки изделия из ПВХ, желе и винила. Они могут содержать вредные для организма вещества. Латекс тоже спорный материал. Он может вызвать аллергию, а еще он недолговечен.

Четвертое правило — поговорите с партнером, если он у вас есть

Сделайте это максимально тактично, чтобы он не принял покупку на свой счет. Перед тем как сделать игрушку третьим гостем в постели, испытайте ее на себе, чтобы не испортить впечатление у партнера.

Пятое правило — перед покупкой прочитайте инструкцию

Чтобы потом знать наверняка, куда же засовывать эти симпатичные штучки.

Топ-12 игрушек для вас и для него

С правилами разобрались: пришла пора выбирать. Основная масса игрушек универсальна и подойдет как для вас, так и для партнера. Но, чтобы было проще, я разделила игрушки на мужские и женские.

Фаллоимитатор . Это имитатор члена без вибраций и пульсаций. Идеально подходит для отработки мануальных и оральных техник. Некоторые модели оснащены присоской или предназначены для двойного проникновения. С ним вы можете реализовать фантазию партнера о сексе втроем.

. Это имитатор члена без вибраций и пульсаций. Идеально подходит для отработки мануальных и оральных техник. Некоторые модели оснащены присоской или предназначены для двойного проникновения. С ним вы можете реализовать фантазию партнера о сексе втроем. Ротатор . Космическое устройство, похожее на маленький вентилятор с силиконовыми лопастями. Вращаясь, лопасти создают ощущение мягкого языка на клиторе.

. Космическое устройство, похожее на маленький вентилятор с силиконовыми лопастями. Вращаясь, лопасти создают ощущение мягкого языка на клиторе. Анальная пробка — выполняет две основные функции: уменьшает размер вагины и работает как анальный стимулятор. Кстати, ее могут применять и мужчины.

— выполняет две основные функции: уменьшает размер вагины и работает как анальный стимулятор. Кстати, ее могут применять и мужчины. Вибраторы-кролики — волшебная палочка с двумя ушками. В обоих ушках независимые моторчики, которыми вы стимулируете две зоны одновременно. Классно сработает в прелюдии или когда вам лень заниматься вагинальным сексом. А еще кролик помогает развивать чувствительность вагины и приближает внутриклиторальный оргазм.

— волшебная палочка с двумя ушками. В обоих ушках независимые моторчики, которыми вы стимулируете две зоны одновременно. Классно сработает в прелюдии или когда вам лень заниматься вагинальным сексом. А еще кролик помогает развивать чувствительность вагины и приближает внутриклиторальный оргазм. Классические вибраторы . Они бывают реалистичные и фантазийные, отличаются по цвету, гибкости и режимам вибрации. Помогут вам испытать оргазм во время мастурбации, вагинального секса, минета или усилят ощущения от кунилингуса. А еще таким можно массировать точку на миллион долларов мужчины.

. Они бывают реалистичные и фантазийные, отличаются по цвету, гибкости и режимам вибрации. Помогут вам испытать оргазм во время мастурбации, вагинального секса, минета или усилят ощущения от кунилингуса. А еще таким можно массировать точку на миллион долларов мужчины. Вибраторы-подковы . По задумке, одна часть дрожит на клиторе, а вторая стимулирует зону G. Вы также можете использовать подкову для симуляции двойного проникновения в вагину.

. По задумке, одна часть дрожит на клиторе, а вторая стимулирует зону G. Вы также можете использовать подкову для симуляции двойного проникновения в вагину. Вакуумный стимулятор . Он как бы посасывает клитор и дает ощущения, схожие с оральным сексом. Движение воздуха интенсивное и при этом нежное. При его использовании не требуется смазка, но следует быть осторожными, если клитор у вас чувствительный. Вы также можете использовать его для стимуляции сосков или уздечки на члене партнера. Также существуют вакуумные стимуляторы с вибрацией — два в одном.

. Он как бы посасывает клитор и дает ощущения, схожие с оральным сексом. Движение воздуха интенсивное и при этом нежное. При его использовании не требуется смазка, но следует быть осторожными, если клитор у вас чувствительный. Вы также можете использовать его для стимуляции сосков или уздечки на члене партнера. Также существуют вакуумные стимуляторы с вибрацией — два в одном. Вибратор на трусики с пультом. Крепите его на белье, а пульт отдаете партнеру. Теперь он решает, с какой скоростью и как вы будете получать удовольствие. Итак, женские секс-игрушки:

Мужские секс-игрушки:

Мастурбатор. Все 33 удовольствия в одном гаджете. Разные модели имитируют вагинальное, оральное или анальное проникновение и имеют различную внутреннюю структуру. Могут выглядеть очень реалистично. Некоторые модели вибрируют и обладают всасывающими свойствами.

Эрекционное кольцо. Это приспособление продлевает эрекцию. Современные модели оснащены вибрацией и доставляют удовольствие вам двоим. Но я бы не рекомендовала им пользоваться. При использовании колец происходит приток крови к члену, а отток замедляется. Это может плохо отразиться на здоровье мужчины.

Стимулятор простаты. Эту игрушку можно использовать как самостоятельное устройство для дополнительной стимуляции во время секса и даже для укрепления мужского здоровья. Есть модели с вибрацией и без.

Насадки на член. Это устройство выполняет сразу две функции: продлевает эрекцию и усиливает вагинальную стимуляцию за счет рельефной поверхности.