Как выбрать первую секс-игрушку и не прогадать

Этим штучкам подвластны все тайны внутреннего мира женщины. Интимные игрушки давно вышли из сумрака стереотипов. Сегодня завести себе вибратор — не значит расписаться в одиночестве или сексуальной неудовлетворенности. Вибраторы привлекают вполне счастливые пары, самодостаточных мужчин и женщин, которые хотят раскрыть новые грани наслаждения.
Первый раз с секс-игрушкой — не первый секс, конечно, но тоже волнующе. Чем вам могут быть полезны эти агрегаты и как сделать оптимальный выбор, эксперт рассказала специально для WMJ.ru.
Екатерина Бибишева
Секс-коуч, основатель школы интимной гимнастики «Вагимагия»
Читаю сообщения от мужчин-подписчиков в своем Инстаграм: «Зачем нужны эти ваши вибраторы? Лучше натурального мужчины все равно не найдете». И действительно, зачем нужны секс-игрушки, если у вашего партнера есть прекрасный член, а у вас вагина?
Первая причина — это оргазм. Иногда, а точнее почти всегда, девушкам трудно получать оргазм без дополнительной стимуляции головки клитора. Особенно если партнер слишком быстро приходит к финишу. Вибратор деликатно решит эту проблему
Вторая причина — это разнообразие. Любой, даже самый прекрасный пенис и необыкновенно симпатичный клитор становятся привычными. Игрушки побеждают скуку и вносят элемент игры в ваш секс. Полностью заменить живого человека они, конечно, не смогут, но дадут нужную сексуальную разрядку.
И третья причина, по которой, кстати, я так люблю посещать секс-шопы в разных странах. Любая покупка здесь может превратиться в увлекательное приключение для двоих. Так что не сомневайтесь и попробуйте сделать это с партнером.
А еще секс-игрушка помогает пробудить эрогенные зоны на теле, изучать свои ощущения и открывать тело заново.
Ориентируясь на свою задачу, выберите тип вибратора. О них я расскажу чуть позже. Когда определитесь с типом вибратора, то выберите самую простую модель из представленных. Не нужно сразу покупать дорогой многофункциональный агрегат. Возможно, эконом-вариант прослужит недолго, но зато вы поймете, что к чему. А потом сможете купить качественную модель.
Всегда смотрите, что пишут об игрушке другие пользователи. Так вы точно не ошибетесь в покупке.
Не превращайте свое тело в полигон для испытаний. Качественные устройства выполнены из непористых материалов: силикона, стекла и нержавеющей стали. Их структура не позволяет бактериям проникать внутрь. А еще за ними проще ухаживать. Воздержитесь от покупки изделия из ПВХ, желе и винила. Они могут содержать вредные для организма вещества. Латекс тоже спорный материал. Он может вызвать аллергию, а еще он недолговечен.
Сделайте это максимально тактично, чтобы он не принял покупку на свой счет. Перед тем как сделать игрушку третьим гостем в постели, испытайте ее на себе, чтобы не испортить впечатление у партнера.
Чтобы потом знать наверняка, куда же засовывать эти симпатичные штучки.
С правилами разобрались: пришла пора выбирать. Основная масса игрушек универсальна и подойдет как для вас, так и для партнера. Но, чтобы было проще, я разделила игрушки на мужские и женские.
Мастурбатор. Все 33 удовольствия в одном гаджете. Разные модели имитируют вагинальное, оральное или анальное проникновение и имеют различную внутреннюю структуру. Могут выглядеть очень реалистично. Некоторые модели вибрируют и обладают всасывающими свойствами.
Эрекционное кольцо. Это приспособление продлевает эрекцию. Современные модели оснащены вибрацией и доставляют удовольствие вам двоим. Но я бы не рекомендовала им пользоваться. При использовании колец происходит приток крови к члену, а отток замедляется. Это может плохо отразиться на здоровье мужчины.
Стимулятор простаты. Эту игрушку можно использовать как самостоятельное устройство для дополнительной стимуляции во время секса и даже для укрепления мужского здоровья. Есть модели с вибрацией и без.
Насадки на член. Это устройство выполняет сразу две функции: продлевает эрекцию и усиливает вагинальную стимуляцию за счет рельефной поверхности.
Игрушек действительно великое множество. Надеюсь, теперь вы сможете выбрать ту, что подойдет вам по всем параметрам и доставит нереальные ощущения.