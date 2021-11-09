Мужчина тайно подменил кошку жены более воспитанной

Мужчина шесть лет назад незаметно сдал злую кошку жены в приют, подменил ее очень похожей, но более воспитанной, и годами хранил это в тайне. Своей историей он поделился с пользователями в посте на сайте Reddit.

Автор поста рассказал, что начал встречаться со своей будущей женой шесть лет назад. Вскоре он узнал, что у его избранницы есть злая черная кошка, которая нападает на гостей, игнорирует кошачий туалет и гадит, где придется.

Однажды женщина уехала в гости к родственникам и попросила его присмотреть за питомцем.

«В первую же ночь кошка расцарапала мне руку, — рассказывает он. — Я в шутку сказал ей, что она не особенная, и я быстро найду ей замену, если она еще раз меня оцарапает. Шутка быстро перестала быть шуткой и превратилась в план».

На следующее утро мужчина отправился в ближайший приют для животных и нашел очень похожую кошку. Разница была в том, что она была приучена к лотку, добра к людям и в меру своенравна. Сотрудники приюта рассказали, что ее прежний хозяин умер от сердечного приступа.

Тогда автор поста решил поменять кошек местами: он привез животное из приюта домой к возлюбленной, а старую кошку пристроил в приют в другом городе, чтобы хозяйка не смогла ее найти. Женщина не заметила подмены и обрадовалась, что ее любимица стала добрее и послушнее.

Пользователи оставили более семи тысяч комментариев под постом: одни осудили поступок мужчины, а другие посоветовали ему никогда не говорить правду жене, если он не хочет разрушить свой брак. «Как у вас получается так виртуозно врать жене? Я вообще не умею ничего скрывать, у меня все на лице написано», — написал один пользователь. Другой ответил: «Если он скрыл подмену кошки, то я боюсь представить, о чем он еще врет своей жене».