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Пересильд рассказала, как Учитель пытался отговорить ее от полета в космос

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Актриса Юлия Пересильд в интервью на YouTube-шоу "Скажи Гордеевой" рассказала, что ее бывший возлюбленный и отец двух ее дочерей, режиссер Алексей Учитель пытался отговорить ее от полета в космос. По ее словам, эти уговоры выглядели странно, так как они с Алексеем уже давно не являются парой и потому Юлия не понимала, почему должна прислушиваться к его мнению. При этом актриса подчеркнула, что поддерживает с отцом своих детей теплые дружеские отношения. "Мы люди, которые уже достаточное количество лет не вместе. Ругаться как кто? Мы ругались раньше, когда был повод. Мы очень дружим, у нас очень хорошие отношения. У каждого уже своя история. У нас прекрасные дети. Кто меня мог отговорить? По какой причине? И главное, по какому праву? Не очень понимаю", - сказала она. Утром 17 октября актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма на МКС. Вместе с космонавтом Олегом Новицким они приземлились в Казахстане на корабле "Союз МС-18".

Пересильд рассказала, как Учитель пытался отговорить ее от полета в космос
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Любовь,Клим Шипенко,Олег Новицкий,Юлия Пересильд,Алексей Учитель,
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