3 правила выбора идеального партнера

Когда отношения действительно имеют смысл.

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Поиск второй половинки очень часто затягивается на долгое время. И действительно, найти человека, с которым было бы невероятно комфортно — большая проблема. К слову, психологи уверены, что для идеальной совместимости есть как минимум три пункта, которые важно учитывать при встрече с потенциальным партнером. Об этих моментах мы и поговорим.

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У вас должно совпадать чувство юмора

Человек, который умеет шутить — отличный друг и, возможно, будущий спутник по жизни. Когда оба партнера отлично понимают шутки друг друга, им гораздо проще находить выход из сложных ситуаций, которые могут возникнуть в быту, а они обязательно возникнут. Кроме того, юмор многое говорит об эмоциональном и умственном развитии, ведь только хорошо воспитанный и правильно сформировавшийся человек может шутить так, чтобы было одновременно смешно и не обидно, а если вы постоянно обижаетесь на подколы вашей второй половинки, назвать такие отношения гармоничными очень трудно, в такой ситуации разрыв — просто дело времени.

Вы идете к одной цели

Как часто мы слышим истории о долгих отношениях, которым все равно наступил конец? И очень часто причиной разлада становятся разные жизненные цели, но один из партнеров все же пытался переделать своего потенциального мужа или жену под себя. Такая тактика заведомо обречена на провал, так как перевоспитать взрослого человека практически невозможно. Если вы хотите в будущем стать мамой, а ваш мужчина этому сопротивляется и вообще нелестно отзывается о парах с детьми, шансов на то, что мужчина изменит подход, очень малы. Вы лишь потеряете время. Именно поэтому важно еще «на берегу» понять, действительно ли вы смотрите в одну сторону с партнером.

Вы не должны угнетать друг друга