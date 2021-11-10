3 правила выбора идеального партнера

Когда отношения действительно имеют смысл.
Поиск второй половинки очень часто затягивается на долгое время. И действительно, найти человека, с которым было бы невероятно комфортно — большая проблема. К слову, психологи уверены, что для идеальной совместимости есть как минимум три пункта, которые важно учитывать при встрече с потенциальным партнером. Об этих моментах мы и поговорим.
Человек, который умеет шутить — отличный друг и, возможно, будущий спутник по жизни. Когда оба партнера отлично понимают шутки друг друга, им гораздо проще находить выход из сложных ситуаций, которые могут возникнуть в быту, а они обязательно возникнут. Кроме того, юмор многое говорит об эмоциональном и умственном развитии, ведь только хорошо воспитанный и правильно сформировавшийся человек может шутить так, чтобы было одновременно смешно и не обидно, а если вы постоянно обижаетесь на подколы вашей второй половинки, назвать такие отношения гармоничными очень трудно, в такой ситуации разрыв — просто дело времени.
Как часто мы слышим истории о долгих отношениях, которым все равно наступил конец? И очень часто причиной разлада становятся разные жизненные цели, но один из партнеров все же пытался переделать своего потенциального мужа или жену под себя. Такая тактика заведомо обречена на провал, так как перевоспитать взрослого человека практически невозможно. Если вы хотите в будущем стать мамой, а ваш мужчина этому сопротивляется и вообще нелестно отзывается о парах с детьми, шансов на то, что мужчина изменит подход, очень малы. Вы лишь потеряете время. Именно поэтому важно еще «на берегу» понять, действительно ли вы смотрите в одну сторону с партнером.
Суть любых отношений — гармония и рост как личности в паре с другим человеком. Когда нарушается этот баланс, сохранить отношения бывает очень не просто, а порой и невозможно. К сожалению, сегодня нередко можно встретить пары, где один из партнеров предпочитает самоутверждаться за счет второй половины, при этом угнетая самооценку самого близкого человека. Как правило, второй партнер в таком случае — созависимый человек, который постепенно подчиняется воле токсичного партнера рядом. Как можно предположить, запускается процесс разрушения не только личности, но и самих отношений. Важно понять, что в паре каждый из партнеров равен и достоин уважения, в противном случае, отношения не имеют в принципе никакого смысла, если вы не чувствуете комфорта.