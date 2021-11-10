Почему люди заводят отношения на стороне

Охлаждение партнеров, ухудшение качества интимной жизни, частые ссоры, неумение слышать и слушать друг друга — все это причины разлада отношений. В большинстве своем именно из-за проблем в личной жизни возникают любовные треугольники.

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Психолог и сексолог Александра Миллер объяснила, что у несчастливых отношений в основном два исхода. Например, один из партнеров встречает свою новую любовь и уходит к ней, разорвав предыдущий союз. В другом случае человек не может определиться с выбором возлюбленного, тогда появляется треугольник, а он доставляет немало проблем.

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«Нужно постоянно врать, выкручиваться и распределять для всех время. К тому же приходится ревновать: если ты не спишь какое-то время со своей любовницей, возможно, она спит уже с кем-то другим. Любовный треугольник не всегда состоит из трех человек. Иногда как анекдоте: «Не влезай в наш любовный треугольник, нас и так тут семеро»,

— сказала она в беседе с «ФАН».

Многие люди испытывают неповторимые ощущения и даже адреналин, когда ведут двойную игру. Мужчины томятся в ожидании страстных встреч, но в большинстве случаев их не интересуют другие отношения с любовницей.

«Мужчина понимает: если начнет жить с этой любовницей, она станет такой же, как жена, отношения потеряют свою остроту и придется опять искать новый огонь, в котором можно будет сгорать дотла»,

— пояснила она и уточнила, что мужчина не уйдет от жены, а с любовницей у него просто интрижка.

Что касается женщин, выйдя замуж за немолодых, но состоятельных мужчин, они заводят романы на стороне. По мнению сексолога, интрижка опасна, поскольку, уйдя от мужа, альфонс не будет содержать свою избранницу, а может даже морально подавлять ее.

Уберечь от любовного треугольника способна лишь настоящая любовь, отметила эксперт:

«Только влюбившись, человек понимает, как хорошо быть только с одним человеком и душой, и телом. Третий человек может появиться, если партнера не устраивает секс, если отсутствует душевная близость или она настолько велика, что партнеры стали друг другу как родственники, в связи с чем пропало физическое влечение».