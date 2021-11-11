7 вещей, которые заставят мужчину пригласить вас на свидание

Исследования показывают, что один из пяти представителей сильного пола хотя бы раз в жизни испытывал любовь с первого взгляда и больше половины — уже после первого свидания. Что может заставить его потерять голову здесь и сейчас?

Фото: Кадр из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» Кадр из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней»

Романтический ужин, интересный диалог и безобидный флирт — все это так важно для представителей обоих полов. Хотя традиционно первый шаг при знакомстве делают парни, девушкам тоже приходится думать, как привлечь внимание понравившегося джентльмена. Специально для WMJ.ru популярный блогер, семьянин Максим Нечаев рассказал о том, что заставляет его обратить внимание на девушку.

Видео дня

Как говорится, встречают по одежке — провожают по уму. Для меня, как и для большинства мужчин, конечно, важен внешний вид девушки, ее ухоженность, опрятность. Я очень люблю, когда у женщины выразительные черты лица, красивые глаза, губы. Мне должно быть приятно смотреть на нее. Я хочу любоваться ее личиком, наслаждаться кожей…

Физическая форма также важна. Нет-нет, я ни в коем случае не говорю, что девушки должны обязательно соответствовать модельным параметрам, иметь огромную грудь и широкие бедра. Нет, здесь скорее про то, что женщинам важно поддерживать свое тело в тонусе, уделять внимание уходу за собой. Поймите мужчин правильно, физическая форма — это вопрос не только эстетики, но и здоровья.

Притягивающая взгляды особа непременно будет мною замечена, но вот получить приглашение на свидание она сможет, только заинтересовав меня как личность.

Среди черт характера на первом месте для меня однозначно стоит хорошее чувство юмора. Общие подколы и шутки — вот то, что реально сближает людей. Кроме того, говорят, что смех продлевает жизнь. Правда это или нет, но ярче и интереснее он ее точно делает. Если девушка не умеет шутить, не понимает мой юмор, я с ней точно никуда не пойду, какой бы красивой она ни была.

Еще лично для меня важна искренность в женщинах. Открытость миру, горящие глаза и сердце, наполненное любовью, — все это бесценно. Вот то, что цепляет парней в большей степени. Да, каждая девушка индивидуальна, но искренность в поведении — вот то, что объединяет всех представительниц прекрасного пола, делает их более женственными и нежными.

Разумеется, для мужчин важен ум в избранницах. Конечно, никто не заставляет вас работать на трех работах, днями и ночами учить высшую математику и в перерывах между занятиями английским изучать хинди, но широта кругозора, интерес ко всему новому, бесспорно, выделят вас из толпы. Парни стремятся найти себе соответствующую пару. Нам важно, чтобы девушка могла разделить наши интересы, высказать свое мнение о результате нашей работы. Здорово, когда девушка может войти в наш круг и чувствовать себя в нем комфортно.

Способность разговаривать: не просто говорить, а поддерживать диалог также привлекает мужчин. Умение быть интересным собеседником — это то, чему непременно стоит поучиться. Важно уметь четко высказывать свою позицию по разным вопросам, не бояться вступить в спор, если есть разногласия. Девушкам стоит быть мягкой в разговоре, но мягкой не значит слабой. Поверьте, настоящим мужчинам будет интересно узнать ваше мнение, даже если оно расходится с их собственным.

Но нужно также помнить, что никто не любит тех, кто говорит только о себе. Всегда стоит узнавать мнение того, с кем вы говорите. Интересный собеседник — это не тот, кто в подробностях расскажет все о своей жизни, а тот, кто даст шанс и другому человеку быть интересным. Девушки, учитесь быть не только хорошими спикерами, но и хорошими слушателями. Мужчинам важно, чтобы их слышали, поддерживали и любили. Кто, если не вы, подарит им такую возможность?

В завершение хочется дать совет всем представительницам прекрасного пола. Важно жить своей полноценней жизнью, быть интересным человеком в первую очередь для себя, развиваться, ставить высокие цели и стремиться к ним. Парни тонко чувствуют, чем живет девушка. Им интересно быть рядом с яркой, самодостаточной особой. Поверьте, девушки, любящие себя и умеющие наслаждаться жизнью, всегда будут привлекать внимание противоположного пола. Их оптимизм, жажда жизни будут притягивать к ним внимание и любовь.