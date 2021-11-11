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Врач рассказал, чем опасен секс после коронавируса

WMJ.ru
3 часа назад

Коронавирус может причинить урон не только здоровью человека в целом, но и внести неприятные коррективы в его сексуальную жизнь. Оказалось, не стоит прыгать в постель сразу после выздоровления.

Врач рассказал, чем опасен секс после коронавируса
Фото: Кадр из фильма «Сумерки»Кадр из фильма «Сумерки»

Сексолог и психолог Мария Карташева рассказала, что в острой стадии, так же как и любое заболевание, коронавирус сводит интимную жизнь в паре к нулю. Но по сравнению с остальными заболеваниями у COVID-19 есть одна особенность. Это так называемый постковидный синдром. Речь идет о сниженном эмоциональном фоне, раздражительности, плаксивости и где-то агрессивности, особенно у женщин. Встречаются даже депрессивные состояния на протяжении длительного времени после перенесенного коронавируса. Они очень негативно влияют на интимную жизнь и, соответственно, на либидо и у мужчин, и у женщин. По наблюдению специалиста, у женщин этот эффект сильнее.

Мария Карташева добавила, что такое состояние вызвано и экзистенциальным кризисом — появляется страх смерти. Второй момент — болезнь приводит к определенным дефицитам в организме, которые нужно восполнять под контролем врача. А третий нюанс — нужно давать себе время на восстановление.

Психолог подчеркнула, что не нужно быстро переходить к сильным нагрузкам. Стоит давать себе больше времени на сон, отдых, общение с друзьями и партнером. Со своей половинкой следует улучшать отношения с помощью тактильного контакта, времени, проведенного вдвоем, а не резкого возвращения в постель.

Любовь,
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