Врач рассказал, чем опасен секс после коронавируса

Коронавирус может причинить урон не только здоровью человека в целом, но и внести неприятные коррективы в его сексуальную жизнь. Оказалось, не стоит прыгать в постель сразу после выздоровления.

Фото: Кадр из фильма «Сумерки» Кадр из фильма «Сумерки»

Сексолог и психолог Мария Карташева рассказала, что в острой стадии, так же как и любое заболевание, коронавирус сводит интимную жизнь в паре к нулю. Но по сравнению с остальными заболеваниями у COVID-19 есть одна особенность. Это так называемый постковидный синдром. Речь идет о сниженном эмоциональном фоне, раздражительности, плаксивости и где-то агрессивности, особенно у женщин. Встречаются даже депрессивные состояния на протяжении длительного времени после перенесенного коронавируса. Они очень негативно влияют на интимную жизнь и, соответственно, на либидо и у мужчин, и у женщин. По наблюдению специалиста, у женщин этот эффект сильнее.

Мария Карташева добавила, что такое состояние вызвано и экзистенциальным кризисом — появляется страх смерти. Второй момент — болезнь приводит к определенным дефицитам в организме, которые нужно восполнять под контролем врача. А третий нюанс — нужно давать себе время на восстановление.