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Сексолог раскрыла секрет идеального оргазма за две минуты

WMJ.ruиещё 1
3 часа назад

Многие женщины остаются неудовлетворенными в постели, потому что мужчины привыкли считать, что половой акт — это просто совершение фрикций.

Сексолог раскрыла секрет идеального оргазма за две минуты
Фото: Кадр из фильма «Титаник»Кадр из фильма «Титаник»

Врач-сексолог Александра Миллер рассказала о женском оргазме, ради которого мужчинам достаточно «постараться» лишь две минуты.

По словам специалиста, для того чтобы удовлетворить партнершу, не обязательно посвящать сексу часы — она даже пошутила, что в этом случае должны действовать правила аэропортов.

Как говорится в одной шутке, если длится дольше часа, то должны бесплатно кормить. Думаю, меньше семи минут — скорее дело в преждевременном семяизвержении. В то же время в идеале женский оргазм должен наступать не позднее двух минут.

Для того чтобы все происходило именно так, как это описывает Миллер, она посоветовала мужчинам уделять внимание не только себе, но и партнерше и посвящать побольше времени прелюдии.

По мнению специалиста, для каждой пары важно концентрировать внимание на ощущениях, на том, что кому нравится. Предпочтения в сексе у людей совершенно разные, и о них обязательно нужно разговаривать

Любовь,
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