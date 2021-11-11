Сексолог раскрыла секрет идеального оргазма за две минуты

Многие женщины остаются неудовлетворенными в постели, потому что мужчины привыкли считать, что половой акт — это просто совершение фрикций.
Врач-сексолог Александра Миллер рассказала о женском оргазме, ради которого мужчинам достаточно «постараться» лишь две минуты.
По словам специалиста, для того чтобы удовлетворить партнершу, не обязательно посвящать сексу часы — она даже пошутила, что в этом случае должны действовать правила аэропортов.
Как говорится в одной шутке, если длится дольше часа, то должны бесплатно кормить. Думаю, меньше семи минут — скорее дело в преждевременном семяизвержении. В то же время в идеале женский оргазм должен наступать не позднее двух минут.
Для того чтобы все происходило именно так, как это описывает Миллер, она посоветовала мужчинам уделять внимание не только себе, но и партнерше и посвящать побольше времени прелюдии.
По мнению специалиста, для каждой пары важно концентрировать внимание на ощущениях, на том, что кому нравится. Предпочтения в сексе у людей совершенно разные, и о них обязательно нужно разговаривать