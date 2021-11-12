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Как частый просмотр порно влияет на секс в паре

WMJ.ru
49 минут назад

Ученые внимательно исследуют тему фильмов для взрослых — и приходят к выводу, что порно влияет на секс в паре.

Как частый просмотр порно влияет на секс в паре
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Порнография может влиять на наше сексуальное поведение — а ведь от 37 до 88% сцен в мейнстримовой порнографии содержат элементы агрессии, такие как порка. Есть исследования, свидетельствующие, что мужчины, смотрящие много порнографии с насилием, в целом более толерантны к насилию в отношении собственных избранниц (однако понять, где здесь причина, а где следствие, сложно).

Некоторые женщины свидетельствуют, что испытывают давление со стороны своих мужчин, заставляющих их участвовать в сценах, взятых из порнофильмов — например, заниматься анальным сексом или терпеть эякуляцию в лицо. Однако и тут неизвестно, не были ли эти мужчины склонны к такому поведению ранее — поэтому перейдем к положительным предположениям ученых.

В статье в Journal of Epidemiology & Community Health врачи предположили, что просмотр порнографии может быть связан с более открытым отношением к различным сексуальным практикам, а взрослые датские и австралийские мужчины в ходе исследований сообщили, что просмотр порнографии влияет на их сексуальную жизнь скорее положительно, нежели отрицательно.

Так, они чувствовали себя более уверенно и более свободно и открыто относились к сексу, а кроме того, из-за порнографии стали более внимательно относиться к сексуальным потребностям партнера.

Любовь,
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