Лайфхаки, которые спасут ваши отношения

Тема для разногласий в семье всегда найдется. Берутся эти разногласия преимущественно из одного источника. Этот источник — представления каждого о правильном порядке вещей.

Фото: Кадр из фильма «Полночное солнце» Кадр из фильма «Полночное солнце»

Эксперт по сексу и отношениям Кейт Тейлор рассматривает распространенные жалобы супружеских пар и показывает, как их исправить.

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Повышение температуры в доме

Согласно исследованиям, из-за более высокого уровня эстрогена женщины предпочитают дома температуру 24-25 градусов, в то время как у мужчин она составляет 21,5 градусов. Кроме того, женщины сильнее ощущают холод в середине менструального цикла.

Исправьте это: согласитесь на компромисс (скажем, около 22 градусов) и, дамы, закутайтесь в одеяла в середине месяца.

Берете всю ответственность на себя

Вы обижаетесь на то, что вам приходится быть взрослой в отношениях. Ваш партнер может быть беззаботным, потому что вы несете все заботы в одиночку. Возможно, это происходит и в других сферах отношений.

Исправьте это: разделите обязанности по дому поровну. Пусть ваш партнер возьмет на себя заботу о счетах за квартплату. Когда он увидит, как это сокращает средства, которые можно было бы использовать на развлечения, он прозреет.

Загрузка посудомоечной машины

Он плохо загружает посудомоечную машину? Это может быть «тактическая неумелость», когда он намеренно создает беспорядок, чтобы его больше не спрашивали.

Исправьте это: каждый раз, когда он ошибается, просите его сделать это снова. И еще раз. В конце концов, быстрее будет сделать все правильно с первого раза.

Выносить мусорные ведра

Чем чаще вы напоминаете своему партнеру, что сегодня день выноса мусора, тем чаще он забывает об этом. Чтобы почувствовать мотивацию для выполнения скучной задачи, человеку нужно верить, что он сам решает, как и когда ее выполнять. Автономия дает мотивацию.

Исправьте это: прекратите микроменеджмент. Позвольте вашему партнеру полностью взять на себя ответственность за свои обязанности по дому, включая выбрасывание мусора.

Всегда на телефоне

По данным YouGov, треть людей, состоящих в отношениях, подвергались phubbed (отказ от общения с вами в пользу телефона) со стороны своего партнера. Это вызывает одиночество и неуверенность в себе, поскольку вы думаете, на кого бы он предпочел посмотреть.

Исправьте это: сделайте вечера свиданий свободными от телефонов. Оставьте гаджеты в спальне, чтобы пообщаться друг с другом, а не с Твиттером.

Штаны на полу

Спальня создает сцену для вашей сексуальной жизни. Если она захламлена трусами и грязными носками, то вряд ли вы будете чувствовать себя охваченными страстью.

Исправьте это: купите стильную корзину для белья, чтобы скрыть недостатки друг друга. Выучите несколько захватывающих секс-поз на полу, которыми можно насладиться только на пустом ковре.

Не готов вовремя

Люди расставляют приоритеты в том, что для них важно. Поэтому, когда партнер откладывает выход в свет в пользу футбола или чего-то еще, это говорит вам: «Ты не так важен».

Исправьте это: если на подготовку уходит два часа, найдите эти часы в другом месте вашего дня. И поймите, что лучше люди увидят вас пунктуальной, чем с идеальной челкой.

Не слушать

Чем меньше ваш партнер слушает вас, тем меньше связи вы будете чувствовать. Некоторые полагают, будто знают, что вы собираетесь сказать, другие игнорируют разговоры, чтобы избежать близости.

Исправьте это: коснитесь руки партнера во время разговора, чтобы привлечь его внимание. Поместите важную информацию в начало и попросите его повторить, чтобы вы знали, что он услышал.