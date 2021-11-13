Названы способы влюбить в себя мужчину на первом свидании

Существуют четыре правила, которые помогут женщинам влюбить в себя мужчину на первом свидании. Об этом заявила психолог Алена Никольская.

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Так, стоит говорить лишь о приятных вещах. Необходимо слушать, что говорит спутник, а также искренне задавать множество вопросов, посоветовала она.

Девушкам важно вывести партнера на приятные воспоминания, чтобы он стал их переживать заново. Это, по словам эксперта, позволит стать якорным объектом для него.

Первая часть встречи, как уверена Никольская, должна состоять из небольшого разговора о приятном прошлом. После этого допускается и беседа о будущем — желаниях, целях и планах.

Психолог считает, что идеальной темой для разговора являются увлечения собеседника. Даже если женщина в них не особенно разбирается, она может задать множество вопросов, заставив его почувствовать себя педагогом.