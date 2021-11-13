Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+11° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Психолог назвала способы влюбить в себя мужчину на первом свидании

Вечерняя Москва
23 минуты назад

Существуют четыре правила, которые помогут женщинам влюбить в себя мужчину на первом свидании. Об этом заявила психолог Алена Никольская.

Названы способы влюбить в себя мужчину на первом свидании
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, стоит говорить лишь о приятных вещах. Необходимо слушать, что говорит спутник, а также искренне задавать множество вопросов, посоветовала она.

Девушкам важно вывести партнера на приятные воспоминания, чтобы он стал их переживать заново. Это, по словам эксперта, позволит стать якорным объектом для него.

Первая часть встречи, как уверена Никольская, должна состоять из небольшого разговора о приятном прошлом. После этого допускается и беседа о будущем — желаниях, целях и планах.

Психолог считает, что идеальной темой для разговора являются увлечения собеседника. Даже если женщина в них не особенно разбирается, она может задать множество вопросов, заставив его почувствовать себя педагогом.

На первом свидании лучше не говорить о неприятностях в жизни, даже если они есть. Миссия девушки — дать почувствовать, что ей интересен собеседник, приводит слова Никольской Пятый канал.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители