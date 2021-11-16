6 типов девушек, с которыми лучше не связываться

Женская душа — потемки… Особенно если речь идет о первых свиданиях, когда дама еще «играет» нужную роль ради того, чтобы очаровать своего кавалера. Однако даже при первой встрече можно узнать о спутнице кое-что интересное. Например, к какому типу женщин она относится и стоит ли продолжать с ней общение.

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Ниже подробно описаны 6 типов девушек, от которых мужчинам лучше держаться подальше. Читайте и запоминайте!

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Тусовщица

Пожалуй, один из самых безобидных типов женщин, представленных в этой статье. Девушка-тусовщица — любительница клубов и вечеринок — именно там, а не дома у плиты она проводит все свое свободное время. У нее практически нет постоянных подруг, ведь круг ее общения расширяется с каждым новым походом в клуб. При этом у девушки-тусовщицы очень много поклонников, которые не прочь зажечь с ней на танцполе или угостить парочкой коктейлей.

Если вы встретили такую девушку, можете не рассчитывать на долгосрочные отношения. Одному богу известно, когда закончится ее «клубный марафон» и что будет потом. Создать счастливую и крепкую семью с такой дамой вряд ли удастся — о таких обычно говорят «не нагулялась».

Помешанная на мистике

Вы не верите в существование сверхъестественных сил? А вот она верит, всей душой и сердцем. Поэтому если на первом свидании девушка спросит вас, кто вы по гороскопу, воспринимайте это, как тревожный звоночек. Жить с такой дамой под одной крышей невероятно сложно.

Первые трудности начнутся при расстановке мебели строго по фэншую и завершатся приглашением в дом экзорциста, который выгонит из него всех злых духов. Даже не пытайтесь что-то ей доказать, лучше бегите, пока не поздно. Иначе есть риск стать прототипом для куклы Вуду.

Папина дочка

Если отец вашей девушки высокопоставленный чиновник, крутой бизнесмен или наследник нефтяной империи, даже не пытайтесь ее очаровать. Такая девушка до конца жизни будет привязана пуповиной к кошельку своего папы, ведь с раннего детства она привыкла к роскошной, беззаботной жизни, и чем-то удивить ее у вас вряд ли получится.

Если, конечно, вы не зарабатываете в два раза больше ее отца. В противном случае даже не мечтайте занять первое место в ее жизни.

Вечно молодится

К этой категории относятся девушки, которым всегда «немного за 18». Такие дамы скрывают от людей свой реальный возраст, целыми днями наносят на лицо слои омолаживающего крема и падают в обморок при виде новой морщинки. Уход за своей внешностью становится целью их жизни, поэтому между походами в салоны красоты у них вряд ли найдется достаточно времени на вас.

Если вы все же решитесь завести отношения с такой дамой, будьте готовы всю оставшуюся жизнь работать на ее косметологов, стилистов и массажистов.

Рано повзрослевшая

Естественно, это утверждение касается далеко не всех девушек, которые рано начали вести половую жизнь. Но обычно такие дамы не отличаются особым умом, да и со здоровьем у них еще со школы большие проблемы. Не исключено, что в свои 19 она уже перенесла пару абортов, а количество ее половых партнеров втрое превышает количество всех ваших знакомых-женщин.

Однако копаться в ее прошлом лучше не стоит. Подумайте сами: эта девушка лишилась девственности, когда вы с ребятами играли во дворе в войнушки. Есть риск узнать много ненужной и неприятной информации. Лучше сразу бежать от нее куда подальше или не задавать лишних вопросов.

Замужняя и скучающая

Один из самых опасных типов женщин. Хотя, казалось бы, узнал, что спутница замужем — сматывай удочки и беги. Но уйти от таких дам могут далеко не все, ведь они так изощрено и умело манипулируют мужчинами, что заставляют их поверить в развитие отношений и счастливое совместное будущее.

На самом деле, замужняя и скучающая никогда не бросит своего супруга. А зачем уходить от человека, который не видит ее измен и при этом любит ее всем сердцем? Просто ей захотелось «развеяться» и она встретила вас.