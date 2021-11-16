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Названо лучшее время для секса

Свободная пресса
3 часа назад

Специалисты выяснили, в какой время суток лучше всего заниматься любовью. Оказалось, что эстрогенового пика мужчины достигают к трем часам дня. Это делает их более эмоциональными и нежными.

Названо лучшее время для секса
Фото: YAY/TASSYAY/TASS

Кроме того всплеск тестостерона у сильного пола происходит утром, в 7:30. В комбинации с эстрогеном он делает мужчин более внимательными к женщинам во время близости. Специальное исследование показало, что утренний секс снижает давление, уменьшает уровень стресса, помогает проснуться и быть бодрым в течение всего дня.

Как добавляет ФАН, секс вечером также оказывает положительное влияние на здоровье. Он может выделить успокоительный набор гормонов после долгого и напряженного дня.

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