Названо лучшее время для секса

Специалисты выяснили, в какой время суток лучше всего заниматься любовью. Оказалось, что эстрогенового пика мужчины достигают к трем часам дня. Это делает их более эмоциональными и нежными.

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Кроме того всплеск тестостерона у сильного пола происходит утром, в 7:30. В комбинации с эстрогеном он делает мужчин более внимательными к женщинам во время близости. Специальное исследование показало, что утренний секс снижает давление, уменьшает уровень стресса, помогает проснуться и быть бодрым в течение всего дня.