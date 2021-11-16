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Девушка нашла необычный способ отомстить бывшему возлюбленному

Lenta.ru
3 часа назад

Пользовательница TikTok под ником @lanalovelace7 нашла необычный способ мести изменившему ей бывшему возлюбленному. Историей она поделилась в своем аккаунте.

Девушка нашла необычный способ отомстить изменщику
Фото: @lanalovelace7@lanalovelace7

Девушка по имени Лана рассказала, что ее неверный молодой человек захотел вернуться к ней после измены. Тогда она попросила его набить на руке татуировку с ее именем в доказательство серьезности его намерений. Бывший возлюбленный согласился и отправился в тату-салон.

На кадрах видно, как мужчине набивают татуировку, а Лана ждет, пока мастер закончит работу. Однако, как призналась девушка, она вовсе не собиралась прощать изменника и возобновлять с ним отношения — она написала, что планирует начать игнорировать молодого человека, как только татуировка будет сделана, чтобы отомстить за поруганные чувства.

Ролик набрал 1,3 миллиона просмотров и почти 20 тысяч комментариев. «Это очень жестоко! Продолжай», — написала пользовательница. Другая добавила: «Поступок королевы!»

Ранее сообщалось, что 20-летняя студентка Хейли Пирс из американского города Канзас-Сити, штат Миссури, заставила изменившего ей парня платить по 300 долларов (21,6 тысячи рублей) в неделю за общение с ней. Она добавила, что не скрывает, что пользуется финансами бывшего, потому что у нее нет хорошего источника дохода.

Любовь,
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