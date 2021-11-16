6 секретов безопасного секса во время месячных

Несмотря на то что мы живем в современном мире, где мало кто уже считает секс или менструацию чем-то запретным, идея соединить то и другое до сих пор нередко вызывает у людей недоумение. К счастью, в наши дни отношение к сексу во время месячных — это личное дело каждой пары. Если никого из партнеров не смущает кровь, то причин избегать секса во время месячных нет. Некоторые женщины в это время чувствуют большее сексуальное влечение, чем в другие дни цикла.

Фото: Кадр из сериала «Секс в большом городе» Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Иногда смотришь на девушку и трудно понять, что в нее вселилось: демон или месячные. А если серьезно, менструация — волшебный период, и каким он будет, зависит только от вас. Почему месячные — это синоним жизни и как прожить их в удовольствие, специально для WMJ.ru рассказала секс-коуч, основатель школы интимной гимнастики «Вагимагия» Екатерина Бибишева.

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Месячные и великая сила женщины — что в них общего?

Почему люди так боятся или отрицают менструацию — этот вопрос волнует меня все больше. Для меня это все равно, что игнорировать гигантскую силу, которая таится в женском теле. По сути, менструация — это ежемесячное доказательство того, что наше тело способно давать ЖИЗНЬ. Через менструацию тело как будто говорит вам: «Никогда не забывай, на что ты способна».

В еще большую фрустрацию меня вводят «эксперты», которые советуют во время месячных не заниматься спортом, сексом и просто спрятаться где-нибудь в темном углу. «Переждать красный десант», — как выразилась одна блогерша.

Вокруг менструации действительно бродит множество мифов. Например, что во время месячных нельзя заниматься физической активностью. Это не так, ведь короткие тренировки с собственным весом или занятия йогой, напротив, помогают справиться с недомоганием.

Секс во время месячных провоцирует еще больше споров. Некоторые ищут в нем источник эндометриоза, другие боятся, что фрикции могут усилить боль. Оба этих утверждения неверны. Есть такая теория, что при сексе во время месячных кровь затекает в матку и может спровоцировать эндометриоз. Но все больше врачей сходятся во мнении, что эндометриоз имеет генетические причины, и секс во время месячных здесь совершенно ни при чем.

Что касается боли, все как раз наоборот. Исследование британских ученых доказало: оргазмы — ключик к безболезненным месячным. Около 500 женщин, у которых месячные всегда были болезненными, на 3 месяца отказались от обезболивающих таблеток и заменили их регулярной мастурбацией. Какой результат? Около 70% участниц отметили, что боли уменьшились и даже вовсе исчезли.

Поэтому я и против страшилок: из-за них женщина не должна вычеркивать 10 лет своей жизни — именно столько в совокупности длится менструация. Предлагаю встречать месячные с радостью, благодарностью к собственному телу и, конечно, с удовольствием.

Как получить удовольствие во время месячных без дискомфорта и конфузов

Как я уже говорила, секс во время месячных позволяет уменьшить болезненные ощущения, особенно если вы получили оргазм. Секс приносит больше удовольствия: вас может сильнее возбуждать запретный характер практики, и это усилит наслаждение. А еще во время месячных усиливается яркость ощущений. Вагина в месячные дополнительно увлажнена, и это делает ваш контакт еще чувственнее и интимнее. И не забывайте про сближающий характер секса в особенный период. Для вас он превращается в тайный эксперимент, который останется между вами. Согласно анонимным опросам в Сети, большинство мужчин совершенно не против секса во время месячных. Они считают это нормальным явлением и возможностью для экспериментов. Да и для женщин секс во время месячных таит множество плюсов.

Используйте темное постельное белье. На нем следов останется минимум, и его легко отстирать в случае осечки. Используйте презерватив. Месячные не защищают от ИППП и беременности, помните это. Выбирайте правильные позы. Идеально подойдет обычная миссионерская, в ней кровь не будет хлестать и вы сможете стимулировать клитор рукой. Это усилит ощущения от секса. Займитесь сексом в душе, но не в ванной: так будет гигиеничнее. Подготовьте дополнительную губку или полотенце, если крови будет слишком много. Лучше застелить темным полотенцем кровать. Попробуйте специальные тампоны для секса. Они абсолютно не ощущаются — ни вами, ни вашим партнером. Если вы решитесь на этот особенный опыт вдвоем, вот мои экспертные рекомендации: