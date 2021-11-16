6 секретов безопасного секса во время месячных

Несмотря на то что мы живем в современном мире, где мало кто уже считает секс или менструацию чем-то запретным, идея соединить то и другое до сих пор нередко вызывает у людей недоумение. К счастью, в наши дни отношение к сексу во время месячных — это личное дело каждой пары. Если никого из партнеров не смущает кровь, то причин избегать секса во время месячных нет. Некоторые женщины в это время чувствуют большее сексуальное влечение, чем в другие дни цикла.
Иногда смотришь на девушку и трудно понять, что в нее вселилось: демон или месячные. А если серьезно, менструация — волшебный период, и каким он будет, зависит только от вас. Почему месячные — это синоним жизни и как прожить их в удовольствие, специально для WMJ.ru рассказала секс-коуч, основатель школы интимной гимнастики «Вагимагия» Екатерина Бибишева.
Почему люди так боятся или отрицают менструацию — этот вопрос волнует меня все больше. Для меня это все равно, что игнорировать гигантскую силу, которая таится в женском теле. По сути, менструация — это ежемесячное доказательство того, что наше тело способно давать ЖИЗНЬ. Через менструацию тело как будто говорит вам: «Никогда не забывай, на что ты способна».
В еще большую фрустрацию меня вводят «эксперты», которые советуют во время месячных не заниматься спортом, сексом и просто спрятаться где-нибудь в темном углу. «Переждать красный десант», — как выразилась одна блогерша.
Вокруг менструации действительно бродит множество мифов. Например, что во время месячных нельзя заниматься физической активностью. Это не так, ведь короткие тренировки с собственным весом или занятия йогой, напротив, помогают справиться с недомоганием.
Секс во время месячных провоцирует еще больше споров. Некоторые ищут в нем источник эндометриоза, другие боятся, что фрикции могут усилить боль. Оба этих утверждения неверны. Есть такая теория, что при сексе во время месячных кровь затекает в матку и может спровоцировать эндометриоз. Но все больше врачей сходятся во мнении, что эндометриоз имеет генетические причины, и секс во время месячных здесь совершенно ни при чем.
Что касается боли, все как раз наоборот. Исследование британских ученых доказало: оргазмы — ключик к безболезненным месячным. Около 500 женщин, у которых месячные всегда были болезненными, на 3 месяца отказались от обезболивающих таблеток и заменили их регулярной мастурбацией. Какой результат? Около 70% участниц отметили, что боли уменьшились и даже вовсе исчезли.
Поэтому я и против страшилок: из-за них женщина не должна вычеркивать 10 лет своей жизни — именно столько в совокупности длится менструация. Предлагаю встречать месячные с радостью, благодарностью к собственному телу и, конечно, с удовольствием.
Мужчины, как я уже говорила, совсем не против секса во время месячных. Обычно именно девушки отказываются от подобных новшеств в интимной жизни. Причины — стыд, смущение, а еще боль. Один из самых частых запросов, с которым приходят ко мне на курс интимной гимнастики, — это болезненные или нерегулярные месячные, сильнейший ПМС. И самое ужасное, что женщины живут с этим долгие годы и привыкают к боли. Но месячные — это не про боль. Интимная гимнастика помогает женщинам понять это и решить многочисленные проблемы с репродуктивной системой. Женщины качают мышцы тазового дна, делают дыхательные практики и растяжку вагины, у них налаживается цикл, месячные проходят безболезненно. Уходит усталость и агрессия, депрессивные состояния и ПМС. Появляется уверенность, женщины больше не боятся экспериментировать в сексе и смело говорят об этом с партнером. Не миритесь с болью. Обязательно посетите гинеколога, если у вас болезненная менструация, и узнайте истинную причину. Прислушайтесь к своему телу, дайте ему заботу и любовь. Оно будет вам благодарно.