Женщины Пикассо: почему после романа с художником они сходили с ума

Пабло Пикассо был настоящим сердеедом, вокруг него всегда были женщины, которые его обожали. Только вот жертвенная любовь стоила девушкам бесконечных страданий, некоторые из них сходили с ума и даже сводили счеты с жизнью. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Ольга Хохлова

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В возрасте 36 лет художник женился на русской балерине Ольге Хохловой. Тогда многие считали, что Пикассо остепенился и нашел свое счастье. Только мать Пабло не переставала повторять, что ее сын не создан для семьи. В какой-то момент у пары родился ребенок, а прекрасная балерина превратилась в уставшую женщину, чем не обрадовала мужа. Пикассо быстро нашел себе любовницу, но разводиться не стал, так как не хотел делить имущество.

Мария-Тереза Вальтер

Место балерины заняла 17-летняя Мария-Тереза Вальтер. В виду возраста она не могла перечить художнику и постоять за себя, при этом Пикассо получал удовольствие от таинственности их связи, он обожал, когда девушка плачет. Позже она вспоминала, что у художника были садистские наклонности, он жаждал полного подчинения. Пикассо быд настоящим абьюзером и делил женщин на «богинь» и «коврики для ног». Наибольшее удовольсвтие ему доставляло превращать первых во вторых. Через четыре года после смерти Пикассо Мария-Тереза покончила с собой.

Дора Маар

Будучи в отношениях с Марией-Терезой, художник влюбился в фотографа и свою натурщицу Дору Маар. Однажды Вальтер и Маар случайно пересеклись в студии и потребовали от Пабло сделать выбор. Но Пикассо был уверен в своей власти над женщинами и предложил им конкурировать. Позже он вспоминал этот период как лучший в жизни. Дора была в депрессии и постоянно плакала, а после расставания запрелась в квартире и посвятила себя искусству.

Жаклин Рок