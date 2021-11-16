Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+5° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Женщины Пикассо: почему после романа с художником они сходили с ума

Даша Краснова
23 минуты назад

Пабло Пикассо был настоящим сердеедом, вокруг него всегда были женщины, которые его обожали. Только вот жертвенная любовь стоила девушкам бесконечных страданий, некоторые из них сходили с ума и даже сводили счеты с жизнью. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Женщины Пикассо: почему после романа с художником они сходили с ума
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Ольга Хохлова

Видео дня

В возрасте 36 лет художник женился на русской балерине Ольге Хохловой. Тогда многие считали, что Пикассо остепенился и нашел свое счастье. Только мать Пабло не переставала повторять, что ее сын не создан для семьи. В какой-то момент у пары родился ребенок, а прекрасная балерина превратилась в уставшую женщину, чем не обрадовала мужа. Пикассо быстро нашел себе любовницу, но разводиться не стал, так как не хотел делить имущество.

Мария-Тереза Вальтер

Место балерины заняла 17-летняя Мария-Тереза Вальтер. В виду возраста она не могла перечить художнику и постоять за себя, при этом Пикассо получал удовольствие от таинственности их связи, он обожал, когда девушка плачет. Позже она вспоминала, что у художника были садистские наклонности, он жаждал полного подчинения. Пикассо быд настоящим абьюзером и делил женщин на «богинь» и «коврики для ног». Наибольшее удовольсвтие ему доставляло превращать первых во вторых. Через четыре года после смерти Пикассо Мария-Тереза покончила с собой.

Дора Маар

Будучи в отношениях с Марией-Терезой, художник влюбился в фотографа и свою натурщицу Дору Маар. Однажды Вальтер и Маар случайно пересеклись в студии и потребовали от Пабло сделать выбор. Но Пикассо был уверен в своей власти над женщинами и предложил им конкурировать. Позже он вспоминал этот период как лучший в жизни. Дора была в депрессии и постоянно плакала, а после расставания запрелась в квартире и посвятила себя искусству.

Жаклин Рок

С 26-летней матерью-одиночкой Жаклин Рок художник познакомился, когда ему было 72. Пикассо ежедневно приходил к девушке, дарил ей розы и изображал ее на своих картинах. Через полгода Жаклин все-таки приняла его чувства и согласилась встречаться с Пабло. Рок оказалась заботливой и Пикассо сам впал в зависимость от женщины. После смерти Ольги она стала второй законной женой художника. Но что более ценное, она стала музой, которую вознесли до статуса королевы. К сожалению, через 13 лет после смерти Пикассо Жаклин застрелилась.

Любовь,Жаклин Пикассо,Ольга Хохлова,Дора Маар,Пабло Пикассо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители