Как поговорить с партнером о своих сексуальных фантазиях

Если мысль о том, чтобы поделиться своими сексуальными фантазиями, вызывает у вас желание вылезти из кожи вон, не пугайтесь. Разговаривать о сексе с партнером и так довольно сложно, а озвучить свои сексуальные фантазии может быть невозможно, особенно если вы считаете эти мысли постыдными или запретными. Вы можете бояться, что ваши желания не совпадут с желаниями партнера или что он может осудить то, что вам нравится. Как же решить эту проблему?

Фото: Кадр из фильма «Секс по дружбе» Кадр из фильма «Секс по дружбе»

Зачастую страшно признаться в своих сексуальных фантазиях самому себе, а тем более высказать их вслух человеку, который может вас отвергнуть. Однако очень важно говорить о своих фантазиях с партнером и дать ему возможность почувствовать, что он тоже может говорить о своих фантазиях с вами. Конечно, легче сказать, чем сделать, верно? Вот несколько шагов для того, чтобы подойти к теме сексуальных фантазий самым простым и комфортным способом.

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Помните, что вы не странный человек, если у вас есть фантазии

Фантазии по своей природе не являются отвратительными или жуткими. Они естественная часть сексуальной жизни. Фантазии, которые у вас возникают, не означают, что с вами что-то не так или что в вас что-то не так — на самом деле, они вообще не обязательно должны что-то означать о вас. Думайте о фантазиях как о способах выражения ваших бессознательных потребностей или желаний, которые вы не можете контролировать, так же как и сны.

Определите, с какой целью вы хотите поделиться своей фантазией

Мысли об определенных сексуальных ситуациях не означают, что вы обязательно хотите, чтобы они произошли. Возможно, вы мечтаете о сексе втроем, но знаете, что если увидите, как ваш партнер вступает в интимную связь с другим человеком, то испугаетесь. Или же вы получаете удовольствие от просмотра порно с интенсивным бондажом, но мысль о том, чтобы быть связанным в реальной жизни, вызывает у вас отторжение.

Вот почему полезно подумать о том, с какой целью вы хотите поделиться своей фантазией с партнером, прежде чем говорить об этом. Хотите ли вы, чтобы ваш партнер узнал вас на более интимном уровне? Вам интереснее выяснить, будет ли он рад посмотреть порнофильм о вашей фантазии в качестве прелюдии? Или вы действительно хотите разыграть с ним эту фантазию?

Вам необязательно все продумывать до мелочей, прежде чем говорить об этом

На самом деле сказать партнеру, что вы не знаете, чего именно хотите от фантазии, тоже полезно. Совместное обсуждение этих вопросов может быть познавательным и способствовать близости. Очевидно, что если вы решите реализовать какую-либо из своих фантазий вместе, вам и вашему партнеру нужно будет провести дополнительные беседы о том, как это сделать так, чтобы понравилось вам обоим.

Объясните, что не давите на партнера

Итак, вы готовы сказать своему партнеру, что думали о том, что вас возбуждает, и хотите поделиться этим с ним. Вперед! При этом подчеркните, что, даже если вам интересно попробовать эту фантазию, вы не настаиваете на том, чтобы партнер воплотил ее в жизнь прямо сейчас или когда-либо, если это ему не нравится. В противном случае у вашей второй половинки может возникнуть ощущение, что ее просят сыграть в ролевую игру на месте.

Затем спросите, что партнер чувствует по поводу того, чем вы поделились, но также дайте понять, что он может подумать некоторое время. Вполне нормально, если он не готов реагировать или если в дальнейшем его реакция будет отличаться от той, которую вы ожидали. Вы также можете обнаружить, что ваша фантазия совпадает с фантазией вашего партнера, и в этом случае — джек-пот.

Будьте готовы к положительной или отрицательной реакции, а может быть, даже к сочетанию того и другого

Ваш партнер может по-разному отреагировать на идеи. Он может нейтрально отнестись к вашей фантазии, не захотеть попробовать, совершенно не заинтересоваться ею или даже испытывать отвращение. Вы имеете право думать о чем угодно во время секса или мастурбации, но партнер не обязан выполнять ваши фантазии, которые его не устраивают. В связи с этим постарайтесь подготовиться к любой реакции, которая может возникнуть.

Бывает так, что фантазия, которой вы поделились, — это вещь, которую вы бы с удовольствием попробовали однажды, а бывает так, что это вещь, которая, по вашему мнению, нужна для того, чтобы быть удовлетворенной. Если вы поделились фантазией, которая относится к последней категории, а ваш партнер абсолютно не заинтересован, это может послужить поводом для разговора о сексуальной совместимости и о том, что вы оба ищете в своей сексуальной жизни.

Проявляйте сочувствие к себе и своему партнеру