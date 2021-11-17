4 ошибки, которые убьют сексуальный интерес

Вернуть внимание мужчины бывает не так-то просто.

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Сексуальная жизнь — очень тонкая сфера, на которую повлиять может любая проблема в жизни. Не случайно больше половины запросов к психологам связанны именно с неудачами в интимном плане. Мы решили выяснить, какие ошибки часто приводят к тому, что сексуальную жизнь нельзя назвать качественной.

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Вы не ходите на свидания

Мы привыкли считать, что свидания нужны лишь для того, чтобы познакомиться с партнером поближе, когда вы только начали сближаться. Как правило, после того как отношения переходят на новый уровень, о свиданиях мы забываем, считая из абсолютно ненужным мероприятием. На самом деле, такие встречи формируют привязанность, а как мы знаем, для женщины невероятно важно почувствовать связь с мужчиной на эмоциональном уровне для того, чтобы получать настоящее удовольствие от секса с конкретным человеком. Поэтому не ленитесь выбираться с партнером на романтические встречи, хотя бы несколько раз в месяц.

Вы забываете про ласку

Психологи пришли к интересному выводу — пары, где партнеры относятся друг к другу с невероятной нежностью, намного чаще довольны интимной жизнью. И нет, речь сейчас не о предварительных ласках, а о нежности именно в самих отношениях. Партнеру, особенно женщине, трудно расслабиться, если в паре не принято проявлять нежность в обычных ситуациях за пределами спальни. Постепенно секс начинает приносить дискомфорт и раздражение. Не надо так.

Вы ведете неправильные разговоры

Нет более асексуального разговора, чем беседа о деньгах и быте в самый неподходящий момент. Оказавшись в постели, важно «отключить» себя от мира и дать волю чувствам. Но пары, долго находящиеся в отношениях, нередко забывают переключиться и продолжают обсуждать счета и проблемы ребенка в школе и саду, даже переступив порог спальни. Психологи советуют научиться находить моменты, когда вас ничего не тревожит, для этого важно также научиться расслабляться и оставить все важные обсуждения с партнером на потом, на утро.

Вы стали партнеру родителем