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Стал известен первый диагноз, с которым госпитализировали умершую ведущую «АБВГДейки»

Вечерняя Москваиещё 3
1 час назад

Стали известны детали смерти участницы "Танцев со звездами"
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Перед тем как заболеть коронавирусом, звезда телевизионного шоу «Танцы со звездами» и ведущая проекта «АБВГДейка» Кристина Асмаловская была госпитализирована с инфекционным заболеванием. Об этом в четверг, 18 ноября, рассказала ее близкая подруга Екатерина.

— Кристина сообщила, что первый диагноз, который ей поставили, был пульмонит. Потом я пыталась ей несколько раз дозвониться, чтобы узнать о ее состоянии, но на телефон она не отвечала, — передает слова подруги Асмаловской МК.

Как утверждает Екатерина, окончательный диагноз Асмаловская ей не назвала. У нее уже не было сил что-то рассказывать.

По словам девушки, Асмаловская могла заболеть коронавирусом в больнице, где лежала с инфекционным заболеванием.

О смерти ведущей детской познавательной передачи «АБВГДейка» и участницы программы «Танцы со звездами» Кристины Асмаловской стало известно 16 ноября. Поклонники выразили свои соболезнования родственникам и друзьям ведущей.

Известный хореограф и бессменный участник телепроекта «Танцы со звездами» Евгений Папунаишвили посвятил пост в соцсетях памяти телеведущей.

Любовь,Евгений Папунаишвили,
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