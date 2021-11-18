Женщина придумала необычный способ сохранить гармонию в браке

Пользовательница TikTok под ником @shellhuntful развелась с мужем, нашла нового партнера и придумала специальные правила семейной жизни. Необычным способом наладить быт она поделилась в видео в своем аккаунте.

Мать двоих детей по имени Шелли Линн рассказала, что съехалась с мужчиной, у которого от предыдущего брака остались трое детей. Теперь семья из семи человек живет под одной крышей.

Женщина призналась, что для сохранения гармонии в отношениях в такой большой семье каждому из партнеров необходимо личное пространство. Именно поэтому пара решила разделить дом на две части: в одной живет мужчина со своими детьми, а в другой — Линн со своими. Члены семьи могут ходить друг к другу в гости или пересекаться на нейтральной территории.

Линн попросила пользователей оценить ее идею и поделиться своим опытом совместного проживания. Ролик набрал более четырех миллионов просмотров и больше 23 тысяч комментариев.

«Я бы хотела жить так! Только я бы отселила мужа с детьми в отдельную комнату, а сама бы осталась одна», — написала пользовательница. Другая добавила: «Приятно смотреть на людей, которые живут так, как хотят, а не как надо».