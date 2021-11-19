Свингер рассказала о заработке за секс с другими парами

Девушка стала известна благодаря сервису OnlyFans. 29-летняя британка занимается сексом с другими парами, желающими попробовать в своих отношениях что-то новое и необычное. Она призналась, что сначала стеснялась такого рода деятельности, но быстро вошла во вкус, когда начала получать за это приличные деньги. Встречи с «клиентами» у нее происходят дома, пока ее дети находятся на уроках в школе.

«Я не миллионер из OnlyFans, я работаю на платформе всего три месяца, но я погасила все свои долги и зарабатываю десятки тысяч долларов ежемесячно. Когда ты получаешь деньги, начинаешь относиться к этому иначе. Более серьезно. Ты понимаешь, что это не просто демонстрация обнаженных частей тела, но и бизнес, который приносит исключительно хорошую прибыль»,

Она призналась, что по началу ее постоянно посещали мысли бросить это занятие из-за страха, что ее увидит кто-то из членов семьи, друзья или знакомые, однако ей удалось преодолеть его. Сейчас Vista Wife занимается с другими семьями сексом за деньги, рассказывает об этом на своей страничке в OnlyFans и делится откровенными фото с подписчиками, которые отдают ей за это свои средства.