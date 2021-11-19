Что такое секстинг и как им заниматься

Секстинг — это идеальная прелюдия. Это веселый, кокетливый способ оставаться на связи со своим партнером, который позволяет не забывать о сексе весь день и добавляет немного приключений, а это, в свою очередь, воссоздает чувство любви и романтики.

Фото: Кадр из сериала «Эмили в Париже» Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Для тех, кто не знает, секстинг — это разновидность сексуальных коммуникаций, которая пришла на смену сексу по телефону. Еще в 2011 году Оксфордский словарь внес «секстинг» в список слов, отражающих дух времени. А в эпоху пандемии и тотальных локдаунов умение вести переписки такого характера — важный и почти незаменимый навык. Для новичков и тех, кто ищет ориентиры, мы собрали 14 главных правил идеального секса по переписке.

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1. Время — это все

Лучше всего знать, чем занят ваш партнер, когда вы хотите написать ему что-то интимное. Если он обедает с семьей или проводит еженедельную встречу с боссом — это не лучшее время для того, чтобы начинать секстинг. Если вы не уверены, чем занят партнер, можно отправить простое сообщение «Эй, ты занят?», чтобы узнать, подходящее ли сейчас время для флирта.

2. Не торопитесь

Секстинг — это все, что связано с подготовкой. Начните разговор с заигрывания. Например, отправив селфи своего декольте с простым сообщением «Привет тебе», вы сможете привлечь внимание собеседника и одновременно дать понять, во что может превратиться эта тема, если он захочет ответить. Также можно начать диалог с сообщения «Я все время думаю о том, какой жаркой была эта ночь» и постепенно развивать его.

3. Помните, что вы играете определенную роль

Когда начинаете секстинг, то должны помнить, что вы контролируете ситуацию и играете определенную роль. Ваша роль — это роль игривого партнера, который возбужден и готов к чему-то фривольному. Ваши слова, фотографии и голосовые сообщения могут быть использованы партнером, для того чтобы нарисовать фантазию и возбудить его до степени удовлетворения.

4. Не выходите слишком далеко из своей зоны комфорта

Делайте только то, что вам удобно. Секстинг может быть таким невинным, как «не могу дождаться, чтобы заняться с тобой любовью сегодня вечером», или таким рискованным, как селфи в обнаженном виде. Начните с того, что вызывает у вас легкий дискомфорт, но не заставляет вас бежать и прятаться.

5. Будьте внимательны к фотографиям, которые отправляете

Разумеется, это только ваш выбор, посылать какие-либо свои фотографии или нет. Однако в случае новых отношений или если вы не очень хорошо знаете своего партнера по переписке, вам стоит подумать о том, чтобы кадрировать свои фотографии так, чтобы идентифицируемые черты (например, ваше лицо) были вне кадра.

6. Вложите немного усилий в визуальное оформление

Ракурсы имеют ключевое значение при фотографировании во время секстинга. Визуальные эффекты — это хлеб и масло сексуальных сообщений, они могут создать или, наоборот, разрушить впечатление. Фотографируйте с таких ракурсов, чтобы были видны только эрогенные зоны тела (рот, шея, бюст, бедра, живот, ноги, область таза). Насколько провокационными будут ваши фотографии, зависит только от вас.

7. Знайте «сексуальный язык эмодзи»

Использование эмодзи в качестве сексуального намека может показать ваши намерения без слов. Баклажан и банан часто используются для обозначения пениса, персик обозначает попу, эмодзи с высунутым языком — желание, а капли дождя — влажность или сперму. Знание сексуального кода эмодзи может помочь соблюсти кодекс поведения, если вы переписываетесь на публике.

8. Получайте удовольствие от грязных разговоров

Грязные разговоры — это путеводная звезда секстинга. Слова, которые вы используете в своих сообщениях, рисуют картину разворачивающейся фантазии. Вы можете описать, что на вас надето, можете попросить у партнера непристойные фотографии, чтобы сделать комплимент его телу и рассказать о том, какие непристойные вещи вы с ним сделаете. Вы можете описать, как ваше тело реагирует на то, что он вам пишет. Ваши слова также могут содержать инструкции о том, что вы хотите, чтобы ваш партнер делал с собой, пока фантазирует о вас.

9. Не бойтесь открыто говорить о своих фантазиях

Не всегда легко говорить с партнером о том, что вы хотите попробовать в постели, когда он находится прямо перед вами, поэтому секстинг — это прекрасная возможность поделиться фантазиями. Здесь меньше давления, когда никто не смотрит на вас в ответ.

10. Все дело в деталях

Чем более конкретными будут ваши сексуальные подробности, тем лучше вы и ваш партнер сможете представить себе то, о чем фантазируете, и тем легче будет поддерживать разговор.

11. Задавайте вопросы

Не бойтесь задавать вопросы во время секстинга. В конце концов, это разговор. Задавая сексуальные вопросы, вы можете легко узнать, о чем думает ваш партнер. Вопросы также могут помочь вам нарисовать яркий образ его фантазий в своем воображении. Используйте следующие примерные вопросы для начала: «Какова твоя фантазия? Какую часть меня ты хочешь увидеть? Возбуждаешься ли ты сейчас? Как ты хочешь поиграть со мной? Как бы ты хотел, чтобы я тебя возбудила?»

12. Секстинг необязательно должен состоять только из текстовых и визуальных сообщений

Вы также можете включить функцию записи голоса. Делайте это как можно естественнее. Иногда, чтобы возбудиться, партнеру просто достаточно послушать, как вы играете с собой. Закройте глаза и представьте, как ваш партнер делает с вами все то, что вы любите. Запишите звуки, которые вы бы издавали, и смело отправляйте их.

13. Мемы и гифки тоже приветствуются

Не стоит недооценивать силу сексуальных мемов или GIF, которые соответствуют вашим представлениям о сексе. Используйте их в дополнение к тому, что вы уже написали. Они добавляют больше содержания в разговор и дают вам возможность отдохнуть от необходимости быть оригинальной.

14. Получайте удовольствие