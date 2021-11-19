Девушка разрешила бойфренду участвовать в шоу для одиноких

Блогерша с ником @riktok_on_tiktok поделилась в TikTok историей о том, как ее возлюбленный притворился одиноким мужчиной и улетел на съемки реалити-шоу о знакомствах. Девушка объяснила, что разрешила бойфренду принять участие в передаче, так как очень доверяет ему. В комментариях к ролику подписчики поспорили с тиктокершей, было ли решение пойти на подобное шоу правильным.

«Мой парень улетел на восемь недель сниматься в реалити-шоу о знакомствах, которое будет транслировать все, что делают участники. Он станет одним из восьми "свободных" парней, которые отправились на остров с восемью "свободными" девушками», — рассказала блогерша и добавила, что считает себя самой неревнивой из всех, кого знает.

Кроме того, она понимает, что многие сцены в проекте будут постановочными.

По словам девушки, знающие пару люди поддержали ее и бойфренда, так как знают, как сильно они друг друга любят и какой это большой шаг для карьеры парня. Она уточнила, что шоу еще не вышло в эфир, а пользоваться телефоном во время съемок запрещено. Поэтому блогерша не в курсе того, что именно происходит на съемочной площадке.

«Но знаю, что либо я состою в отношениях, которые являются уникальными, с уровнем доверия, которому могут позавидовать боги, либо я просто дурочка, чье сердце вот-вот разобьется на миллион частей», — призналась девушка.