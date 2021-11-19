От каких знаков зодиака сбегают мужчины

Любовь проходит и вянут помидоры у этих знаков зодиака со скоростью света. И каждый новый роман заканчивается одним – мужчина убегает на другой конец света, поменяв номер телефона, паспорт и цвет кожи.

Фото: Кадр из фильма "Штурм Белого дома" Кадр из фильма "Штурм Белого дома"

Овен

Пока кони не скачут, а избы не горят, Овен берется за мужчин. Влюбляет их в себя, а потом наблюдает, сколько жертва продержится. Возможно, кому-то покажется это пытками, но Овен называет это отношениями. Вместе ухаживать за цветами, смотреть «Кармелиту» и читать «Пятьдесят оттенков серого» – все это романтично, пока у милого не начинает идти кровь из всем возможных мест. Он не сбегает из отношений, он тяжело, но целенаправленно ползет к себе домой. Навсегда.

Скорпион

В отношениях Скорпион – мягкий котик, но до поры до времени. Если она увидит, что милый оглянулся на другую даму – пиши пропало. Сначала она съест десертной ложечкой любимому половину мозга, а потом заставит долго и упорно вымаливать прощение. Простить она простит, но с радостью добавит ненаглядному в чашку кофе пурген, чтобы жизнь малиной не казалась. Обычно мужчину хватает на два таких скандала, зато с психотерапевтом после он встречаться будет всю оставшуюся жизнь.

Рыбы

Еще на берегу Рыбки вручают ненаглядному свод правил, где черным по белому написано, что любимый должен завтрак в постель приносить, в пять часов утра в мороз за арбузом бежать, туалет котика чистить, плавнички массировать и отдавать все кровно заработанное. Поэтому до свадьбы обычно не доходит – брутальные и сильные убегают в ночь, плача от радости.

Дева