Что делать, если из отношений исчез секс

Во время конфетно-букетного периода влюбленные постоянно жаждут друг друга. Тогда партеры удовлетворены во всех отношениях: в физиологическом, эмоциональном и психологическом плане. Однако с годами, прожитыми вместе, нередко влечение ослабевает или пропадает вовсе. Как известно, нерегулярная половая активность способна вызвать проблемы в отношениях, а их важно решать.

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В парах, в которых недостаточно близости, чаще всего встречается стресс и напряжение. В связи с этим возникают конфликты, обиды и в конечном итоге увеличивается вероятность развода. Поэтому, когда в семейной жизни не хватает страсти, в первую очередь необходимо определить и, по возможности, устранить причины ее угасания. Зачастую к таким проблемам приводят именно психологические причины.

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Почему пропадет секс?

Конфликты

Если не избавляться от обид, которые имеют свойство накапливаться, а умалчивать свое недовольство, рано или поздно это приведет ко взрыву. Некоторые, чтобы показать свои раненные чувства, становятся холодны к партнеру, чем только отталкивают его.

Привычка

Совместная жизнь, несмотря на все свои плюсы, невероятно тяжела. Например, постоянное совместное времяпрепровождение и быт вызывает привыкание, что снижает остроту чувств.

Разочарование

Некоторые сталкиваются с мыслью, что муж оказался не так хорош, как в начале отношений. Он небритый в засаленной майке лежит на диване, а его внимание получает только телевизор. Тоже касается и жен, которые ходят в удобной, но не привлекательной одежде с пучком на голове, зарываясь в домашних хлопотах.

Влюбленные должны понимать, что в будущем оба могут перестать быть такими же идеальными. То есть сначала стоит определиться, готовы ли вы разделить с этим человеком свою жизнь, несмотря на его будущие изменения.

Несовпадение

В начале отношений не ощущается разница в сексуальных темпераментах, но появляется в совместной жизни. При этом ни один из партнеров не виноват. Между тем, если не обсуждать проблему и не находить компромисс, возможны разлады.

Комплексы

Из-за неуверенности в себе человек способен неосознанно избегать постельных утех. Если один из супругов перестал находить себя привлекательным, это почувствует второй и станет считать также. Кстати, дело вовсе не в лишних сантиметрах на талии и целлюлите на ягодицах, а в отношении и любви к себе.

Чудесный и трогательный момент практически для каждого человека связан с переменами, а вместе с тем и сложностями, возникшими в жизни молодых родителей. В таком случае отмечается сразу несколько «виновников», которые отдаляют интимную жизнь на второй план. Причины кроются в усталости, бессонных ночах, появившейся неуверенности в себе, недовольстве телом, повышенном внимании к ребенку и, соответственно, отдалении от партнера.

Кроме того, негативно сказываться на качестве сексуальных отношений, может хронический стресс, депрессия, финансовые проблемы и прочее.

Как вернуть близость?

В первую очередь элементарно поговорите. Необходимо найти, обсудить и устранить причины разлада.

Решите все разногласия

Не нужно от обиды игнорировать любимого в попытках проучить. Важно уметь разговаривать друг с другом, делиться переживаниями и недовольством, чтобы совместными усилиями прийти к компромиссу и наладить отношения.

Чувствуйте друг друга

Регулярный секс важен для здоровья человека. Однако у него не существует графика и не надо стараться выполнять какой-то план. Если очевидных проблем нет, важно жить как чувствуете, поскольку главное не количество жарких ночей, а удовлетворение партнеров.

Начните представлять половой акт в течение дня, приведите себя в порядок, наденьте красивое белье, посмотрите вместе с партнером фильм для взрослых, поделитесь фантазиями.

Привнесите новое в отношения

Изучите позы, используйте игрушки, смените обстановку.

Увеличьте дистанцию