Россиянки рассказали о необычных знакомствах с мужьями

"С бывшим мужем: изначально, познакомилась с его другом, забыла, через несколько дней, встречаю друга со своим другом (бывшим мужем), а мне через 3 дня уезжать, ну потусили и хватит подумала я, поезд ночью, он пришел провожать, а номер телефона я ему намеренно не давала свой, ну а зачем? Мы будем друг от друга за 2000 км, стелю постельное, я в купе одна, и тут звонит телефон, но не мой, у меня другой звук, понимаю, что звук из моих вещей, копашусь-нахожу телефон какой-то, поднимаю трубку:- ну ты же не хотела давай свой номер, я решил тебе телефон в вещи подкинуть) потом 3 месяца нескончаемого общения, он только знал город, где я живу и пару фактов, точного адреса не знал...".