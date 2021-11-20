Россиянки рассказали о необычных знакомствах с мужьями

Кажется, невероятные истории любви случаются только в кино. Но на самом деле, в обычной жизни происходят настолько романтичные знакомство, что в них сложно проверить. Россиянки рассказали о своих историях в одном из популярных сообществ в соцсетях. "Рамблер" разбирался в самых интересных историях.
Многие истории не могли бы произойти без социальных сетей и интернета:
"Я своего увидела по телеку, интервью давал в 17 лет, влюбилась подумала «какоооой» и добавила вк. 7 лет в браке, вместе 10 лет, двое детей, помогает мне в борьбе с аутизмом сына, с моей депрессией, приедет с трёх работ и спать детей уложит. Лучшее решение в моей жизни было написать ему";
"Познакомились в on-line игре. У него была самая большая ударка на сервере и я не смогла устоять";
"Познакомились на сайте знакомств, не обычное здесь только, что совпали мы в России, а не договариваясь вместе оказались в Сингапуре, там встретились и начали встречаться".
Судьбоносные знакомства, как оказалось, случаются в самых необычных местах:
"Реанимация. Я следователь, приехала допрашивать порезанного потерпевшего, он реаниматолог-его лечил";
"Оперный театр, он режиссер , я играла главную роль";
"Уплыла на матрасе в море, а он меня спас";
"Спросила зажигалку в новогоднюю ночь,13 лет вместе. Курить кстати бросила";
"В налоговой, я штрафовала его и его бухгалтера";
"По объявлению в газете. 16 лет вместе";
"Забрал за распитие спиртных напитков в парке. Штраф не выписал".
В некоторых случаях любовь возникала не с тем, с кем планировалась:
"Один мой поклонник заехал за мной на машине вместе с друзьями. За рулём почему-то сидел новый парень. Я села сзади, когда выходила, запуталась ногами в ремне безопасности. Долго выпутывалась. На мне была миниюбка-резинка, это был 93-й год. В общем, этот товарищ рассмотрел во всех подробностях меня, мои ноги и моё белье в зеркало заднего вида. А потом, как честный человек женился на мне. В марте будет уже 27 лет, как женаты";
"Мой муж меня перепутал в одноклассниках с другой бабой и написал мне. 12 лет брака, 2 детей";
"С бывшим мужем: изначально, познакомилась с его другом, забыла, через несколько дней, встречаю друга со своим другом (бывшим мужем), а мне через 3 дня уезжать, ну потусили и хватит подумала я, поезд ночью, он пришел провожать, а номер телефона я ему намеренно не давала свой, ну а зачем? Мы будем друг от друга за 2000 км, стелю постельное, я в купе одна, и тут звонит телефон, но не мой, у меня другой звук, понимаю, что звук из моих вещей, копашусь-нахожу телефон какой-то, поднимаю трубку:- ну ты же не хотела давай свой номер, я решил тебе телефон в вещи подкинуть) потом 3 месяца нескончаемого общения, он только знал город, где я живу и пару фактов, точного адреса не знал...".