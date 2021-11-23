Типы мужчин, которые «убьют» вашу самооценку

Известный факт — мужчина может стать толчком к нашему личностному развитию, и при этом может легко разрушить остатки самооценки. Существуют типы мужчин, с которыми не просто не стоит вступать в отношения, но и просто держаться подальше. Именно об этих представителях мужского пола мы и решили поговорить сегодня.

Он берет контроль в свои руки

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Один из самых распространенных типов «опасных» для самооценки мужчин. Очень часто на первых этапах отношений женщина путает контроль с заботой и желанием мужчины помочь. Как правило, такой мужчина делает первые шаги, никогда не заставляет вас делать выбор и всегда готов выступить с инициативой. Опасность в том, что чем дальше развиваются ваши отношения, тем больше вы понимаете, что у вас нет вообще никакого выбора — мужчину просто не интересует ваше мнение. Следующим «звоночком» становится ревность, которую такому мужчине сложно контролировать.

Еще хуже, если вам попадается человек, целью которого является подавление вашей самооценки ради оправдания своих неудач в остальных сферах. Путем контроля и установления своих правил в отношениях он получает необходимое удовлетворения. Стоит ли говорить, что от такого человека нужно бежать при первой же возможности.

Он постоянно критикует

Такой мужчина боится давить на свою женщину, поэтому выбирает довольно безопасный для него способ удержания второй половинки рядом — он начинает подавлять самооценку путем критики. Где бы вы ни оказались, он будет сравнивать вас со своими знакомыми, женщинами своих знакомых и т. д. При этом он никогда не сделает комплимент в вашу сторону, ему это и не нужно, а вот ваша низкая самооценка для него гарантия того, что вы от него никуда не денетесь.

Агрессор

Современный агрессор не всегда распускает руки — психологическое насилия и газлайтинг стали не менее популярной практикой для мужчин. Как правило, такой мужчина делает неуместные «комплименты», делает акцент на ваших проблемных темах, хотя вы просили его не возвращаться к этой теме.