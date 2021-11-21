"Полюбил подругу жены, а теперь рву на себе волосы"

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

Добрый день, меня зовут Дмитрий, хочу поделиться своей историей. С женой мы живем вместе уже пять лет. Мне всегда казалось, что наши отношения довольно прочные, да и совместная жизнь с ней меня полностью устраивала. Да, стало чуть меньше страсти, но разве это не происходит со всеми парами?

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Недавно со мной приключилось страшное. На вечеринке в честь дня рождения друга, на котором мы были вместе с женой, я познакомился с другой девушкой. Мне она сразу приглянулась, но как приличный человек, я не проявил к ней какого-то особенного внимания. Однако позже мы пересеклись еще раз, я вновь был с женой. Оказалось, они были знакомы и ранее.

Спустя час разговора втроем стало ясно, что с этой девушкой у нас много общего. Мы разговаривали так, как будто знали друг друга тысячу лет. Я снова отметил внутри себя, что она понравилась мне, но решил, что это могло бы стать началом прекрасной дружбы. Жене она тоже понравилась, никакого флирта с ее или моей стороны она не заметила.

Но уверяю вас, флирт был! Мне кажется, я даже вспотел от такой жаркой беседы, хотя говорили мы о простых вещах. Я точно смотрел на другую с жадностью и позабыл о жене. И честно, был очень удивлен тому, что она этого не считала.

Позже девушка начала писать мне, завязалась переписка. Мы начали общаться сутками напролет, а я постепенно сходил с ума. Она казалась безумно притягательной, и хотя я осознавал, что это эффект нового, не мог отказаться от общения. Я терзаю себя, ведь с женой все было в порядке. Чувства обрушились на меня словно снег на голову.

К слову, девушка тоже состоит в долгих и серьезных отношениях. Однако все ее действия в мою сторону говорят о том, что не очень-то они и серьезные. С одной стороны, это еще больше раззадоривает. С другой стороны, я всегда думал, что не такой.

Однако энергии нужен был выход, секса в семье стало больше, но видимо все равно недостаточно. На встрече друзей, я напился и поцеловал чужую девушку при всех. Мои друзья любят мою жену, поэтому началась потасовка. Меня пытались привести в чувства, облили холодной водой, но я просто уехал домой.

Сейчас я в состоянии раздрая, полюбил подругу жены, а теперь рву на себе волосы. Не хочу уходить из семьи, но и не могу изменять. А отказаться от этого общения, которое разрушает мою жизнь и семью, тоже не выходит. Что делать? Возможно, есть какой-то путь с наименьшими потерями?