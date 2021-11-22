Кинки и фетиши: как определиться с сексуальными предпочтениями

У каждого из нас есть свои сексуальные предпочтения, но в последнее время для них нашлось определение. Кинк — это использование нетрадиционных сексуальных практик, концепций или фантазий.

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили о том, какие существуют кинки, как обсудить их с партнером и как принять необычное предложение с другой стороны. Например, для кого-то анальный секс будет обладать особым значением и считаться кинком, а для кого-то — это табу.

Также мне стало интересно узнать, чем кинк отличается от фетиша, и что в принципе может помочь определиться со своими пристрастиями. А основательница проекта Kinky Russia, Татьяна Дмитриева помогла мне в этом деле.

Таймкод:

1.05 — Что такое кинк

5.35 — Кинк и фетиш

11.11 — Делимся кинками

15.54 — Как определиться со своими предпочтениями

25.35 — Нужно ли говорить про свои кинки до секса

38.10 — Как отреагировать на чужой кинк, который кажется тебе мерзким

44.45 — Почему всем перестал быть интересен нормальный секс

50.46 — Нужно ли расставаться, если кинки не совпали

В подкасте участвовали:

https://thedeep.app — сайт для определения кинков

https://bdsmtest.org/select-mode — сайт для определения своего БДСМ профиля

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий