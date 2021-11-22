Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+10° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

Кинки и фетиши: как определиться с сексуальными предпочтениями

Даша Краснова
3 часа назад

У каждого из нас есть свои сексуальные предпочтения, но в последнее время для них нашлось определение. Кинк — это использование нетрадиционных сексуальных практик, концепций или фантазий.

Кинки и фетиши: как определиться с сексуальными предпочтениями
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили о том, какие существуют кинки, как обсудить их с партнером и как принять необычное предложение с другой стороны. Например, для кого-то анальный секс будет обладать особым значением и считаться кинком, а для кого-то — это табу.

Также мне стало интересно узнать, чем кинк отличается от фетиша, и что в принципе может помочь определиться со своими пристрастиями. А основательница проекта Kinky Russia, Татьяна Дмитриева помогла мне в этом деле.

Таймкод:

1.05 — Что такое кинк

5.35 — Кинк и фетиш

11.11 — Делимся кинками

15.54 — Как определиться со своими предпочтениями

25.35 — Нужно ли говорить про свои кинки до секса

38.10 — Как отреагировать на чужой кинк, который кажется тебе мерзким

44.45 — Почему всем перестал быть интересен нормальный секс

50.46 — Нужно ли расставаться, если кинки не совпали

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Татьяна Дмитриева

https://thedeep.app — сайт для определения кинков

https://bdsmtest.org/select-mode — сайт для определения своего БДСМ профиля

Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Активное согласие» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Любовь,Татьяна Дмитриева,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители