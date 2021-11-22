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Российский телеведущий назвал наиболее частые причины измен

Lenta.ru
3 часа назад

Российский актер, ведущий программы «Опасные связи» на канале «Че!» Дмитрий Рыбин рассказал, что мешает людям выстраивать честные и доверительные отношения. Наиболее частые причины измен он назвал в беседе с изданием «Слово и дело».

Телеведущий назвал наиболее частые причины измен
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Телеведущий отметил, что зачастую люди начинают отношения слишком рано — еще до того, как хорошо узнают друг друга.

«В начале мы все любим делать вид, что мы классные, интересные, у нас много хобби, изучаем 12 языков. А потом мы раскрываемся»,

— уточнил Рыбин.

Еще одной распространенной причиной измен, по словам ведущего шоу «Опасные связи», является отсутствие диалога. Как объяснил Рыбин, люди не задают друг другу вопросы, смиряются с этим фактом и идут искать отношения на стороне.

«Плюс ко всему — недостаточный уровень саморазвития. Потому что люди иногда сами не понимают, как они относятся к себе по-настоящему. Знают ли они себя, знают ли, на что они способны»,

— добавил эксперт.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова дала россиянам советы по сохранению и укреплению брака. Телесваха заявила, что семья держится на детях и совместно нажитом имуществе. По ее словам, эти два фактора объединяют людей и не позволяют семье разрушиться.

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